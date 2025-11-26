Обладала миллионами, ювелиркой и недвижимостью: что известно о жене Александре Вилкула

Елена Вилкул появлялась на публике очень редко

Председатель Совета обороны Кривого Рога и бывший член "Партии регионов" Александр Вилкул, который признался, что перешел на украинский язык, состоит в браке и имеет дочь. Несмотря на его публичность, жена избрала приватный образ жизни и в сети крайне мало информации о ней.

Что следует знать

Александр Вилкул состоит в браке с Еленой Вилкул и они воспитывают дочь Марию

Чем она занимается, неизвестно, но по данным деклараций, Елена была намного богаче своего мужа

Она дарила ему 25 миллионов гривен, а также имела в собственности квартиру, авто и ювелирные изделия

Кто такой Александр Вилкул

Вилкул был народным депутатом от Партии регионов, а также от Оппозиционного блока. В 2010 году он стал главой Днепропетровской ОГА, а позже и вице-премьер-министром в правительстве Азарова. В 2019 году баллотировался в президенты Украины. 25 февраля 2022 года Владимир Зеленский назначил Вилкула Председателем Совета обороны Кривого Рога.

Что известно о жене Александра Вилкуло

Вилкул женат на женщине, по имени Елена 1978 года рождения. Она родом из Кривого Рога. В 2008 году у пары родилась дочь Мария.

Александр Вилкул с женой и дочерью

В одном из интервью в 2010 году Александр отметил, что Елена после ухода из декретного отпуска стала работать в сфере услуг. Однако куда устроилась жена политика и чем занималась, — неизвестно.

Однако зарабатывала Елена немаленькие деньги. Как сообщает "РадиоСвобода", судя по декларации Александра, его жена заработала 648 569 гривен по основному месту работы в ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" и почти 3 миллиона гривен с процентов от банковских вложений.

Александр Вилкул с женой Еленой и дочерью Марией

В той же декларации было отмечено, что около 3 миллионов долларов Елена имела на банковском счету. Еще 1,8 миллиона евро и 1,2 миллиона гривен она хранила наличными. Также в 2016 году она подарила мужу 25 миллионов гривен и еще 52 миллиона перечислила ему по договору.

Александр Вилкул и его супруга Елена

Женщина владела квартирой в Кривом Роге в 2015 году. Также в ее собственности были ювелирные изделия и авто Volkswagen. Больше информации об Елене Вилкул в сети нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Александр Вилкул отреагировал на шутку Зеленского о нем. Политик дал интервью "Телеграфу".