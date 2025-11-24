Вилкул рассказал, как отреагировал на "сепаратюгу" от Зеленского

Политик рассказал, как сейчас общается с президентом

"Сепаратюга" – так Владимир Зеленский когда-то пошутил над Вилкулом в "Квартале 95", но Председатель Совета обороны Кривого Рога говорит, что может просто посмеяться над этим. Он напомнил: когда началась полномасштабная война, стало очевидно, кто есть кто на самом деле.

Что нужно знать:

Вилкул и Зеленский были знакомы еще до прихода президента в политику.

В военное время они общались только на совещаниях.

Шутка о "сепаратюге" Вилкула не оскорбляет.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Александр Вилкул. Больше читайте в материале: "Путина остановит только одно: Вилкул о "сепаратюге", Зеленском и "патриотах" из Партии регионов".

Вилкул и Зеленский знакомы с тех пор, когда будущий президент еще не занимался политикой. Оба родились в Кривом Роге и имеют общих знакомых.

После начала войны, по словам Вилкула, их общение с Зеленским перешло исключительно в рабочую плоскость. Он рассказал, что впервые докладывал президенту в июне 2022 года, когда город оказался в сложной ситуации из-за потери Каховского водохранилища. В это время властям пришлось срочно искать решение о новом источнике воды для Криворожской агломерации.

Вилкул говорит, что сейчас Кривой Рог получает воду из Кременчугского водохранилища, которое находится в 250 км. Он отметил, что город выполнил несколько локальных проектов, чтобы обеспечить себя водой до запуска большой системы, уже реализованной на государственном уровне. "Я благодарен Владимиру Александровичу за ее внедрение", — сказал он.

Политик добавил, что личного общения вне рабочих встреч у них сейчас нет, и они обращаются друг к другу официально, на "вы". Он также упомянул, что в Кривом Роге много общих знакомых, ведь город невелик по кругу контактов.

Комментируя старые шутки "Квартала 95", где его называли "сепаратюгой", Вилкул подчеркнул, что не воспринимает это как оскорбление.

Меня это не раздражает, могу посмеяться. Это было очень давно, отметил он.

И добавил, что после начала войны все стало очевидно: "Когда началась война, все показали, кто сепаратист, а кто нет. Все остальное – это шоу-бизнес".

