Володіла мільйонами, ювеліркою і нерухомістю: що відомо про дружину Олександра Вілкула

Олена Вілкул з'являлася на публіці вкрай рідко

Голова Ради оборони Кривого Рогу та колишній член "Партії регіонів" Олександр Вілкул, який зізнався, що перейшов на українську, перебуває у шлюбі і має доньку. Попри його публічність, дружина обрала приватний спосіб життя і в мережі вкрай мало інформації про неї.

Що варто знати

Олександр Вілкул перебуває у шлюбі з Оленою Вілкул і вони виховують доньку Марію

Чим вона займається, невідомо, але за даними декларацій, Олена була набагато заможнішою за свого чоловіка

Вона дарувала йому 25 мільйонів гривень, а також мала у власності квартиру, авто і ювелірні вироби

Хто такий Олександр Вілкул

Вілкул був народним депутатом від Партії регіонів, а також від Опозиційного блоку. У 2010 році він став головою Дніпропетровської ОДА, а згодом і віцепрем’єр-міністром в уряді Азарова. У 2019 році балотувався у президенти України. 25 лютого 2022 року Володимир Зеленський назначив Вілкула Головою Ради оборони Кривого Рогу.

Що відомо про дружину Олександра Вілкула

Вілкул одружений із жінкою, на ім’я Олена 1978 року народження. Вона родом із Кривого Рогу. У 2008 році у пари народилася донька Марія.

Олександр Вілкул з дружиною та донькою

В одному з інтерв’ю у 2010 році Олександр зазначив, що Олена після виходу з декретної відпустки стала працювати у сфері послуг. Однак куди саме влаштувалася дружина політика і чим займалася, — невідомо.

Проте заробляла Олена немаленькі гроші. Як повідомляє "РадіоСвобода", судячи з декларації Олександра, його дружина заробила 648 569 гривень за основним місцем роботи у ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" і майже 3 мільйони гривень з відсотків від банківських вкладень.

Олександр Вілкул з дружиною Оленою і донькою Марією

У тій же декларації було зазначено, що близько 3 мільйонів доларів Олена мала на банківському рахунку. Ще 1,8 мільйона євро і 1,2 мільйона гривень вона зберігала готівкою. Також у 2016 році вона подарувала чоловікові 25 мільйонів гривень і ще 52 мільйони перерахувала йому за договором.

Олександр Вілкул і його дружина Олена

Жінка володіла квартирою у Кривому Розі у 2015 році. Також у її власності були ювелірні вироби і авто Volkswagen. Більше інформації про Олену Вілкул у мережі немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Олександр Вілкул відреагував на жарт Зеленського про нього. Політик дав інтерв'ю "Телеграфу".