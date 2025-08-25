Штрафы больше не помогают: в ГПСУ заявили о тысячах задержанных "уклонистов" с начала года

Штрафы уже не помогают: количество желающих сбежать из Украины только растет

Украинцы пытаются нелегально пересечь границу, даже несмотря на задержания, штрафы и уголовную ответственность для организаторов "схем". С начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч граждан, планировавших незаконно покинуть территорию страны.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире Национального телемарафона. По его словам, некоторых нарушителей пограничники задерживали уже не впервые и даже не во второй раз — в общей сложности от трех до десяти раз.

При этом штрафы, признал Демченко, не помогают: количество желающих сбежать не становится меньше, несмотря на составление административных протоколов и немалые суммы штрафов. Организаторы и исполнители "схем" переправки уклонистов за границу обычно несут уголовную ответственность за свои действия, но многих и это не останавливает. С января количество попыток пересечь границу только растет.

Отметим, по довольно консервативным подсчетам, с начала 2022 года границу незаконно пересекли 44,9 тысячи человек, а еще почти 30 тысяч граждан были задержаны при попытке пересечь границу. Такие цифры были озвучены на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады в мае 2025 года. Реальные цифры, кстати, значительно выше: уже в августе стали говорить о 43 тысячах только задержанных при попытке нелегально пересечь границу.

Сейчас Министерство внутренних дел готовит революционные изменения в законодательстве о незаконном выезде из Украины. Ведомство разработало законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный выезд за границу во время военного положения. Документ уже поступил в Верховную Раду от премьера Юлии Свириденко. В МВД признают: штрафы больше не действуют. А в некоторых случаях из "уклонения" создают целый культ.