Где в Украине теперь растут арбузы и способны ли они заменить херсонские

Баштаны переехали, но качество упало

Арбузы теперь выращивают почти по всей Украине, а не только в Херсонской области. Аграрии осваивают новые территории из-за оккупации южных регионов. Но повторить легендарный вкус херсонского арбуза пока никому не удается.

Что нужно знать:

Выращивание арбузов сместилось в новые регионы

Херсонские ягоды остаются эталоном

Новые урожаи не идут на экспорт

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Александр Хорев – эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine. Детальнее читайте в материале: "В Украине могут начать выращивать бананы, а вот с луком есть проблемы".

По словам эксперта, сейчас арбузы активно выращивают в западных, южных и центральных областях Украины. Это дает возможность экспериментировать с разными сортами бахчевых культур. Однако выращивание арбузов в регионах, где их раньше не было, изменяет сроки созревания плодов.

Хорев рассказал, что рост температур помогает бахчевым культурам. Но даже это не позволяет повторить качество легендарных херсонских арбузов. Эксперт не слышал ни о каких попытках экспортировать арбузы из западных или центральных регионов Украины.

Сейчас выше чем раньше температуры, это плюс для тех же бахчевых. Но, на мой взгляд, дотянуть до уровня арбузов херсонских все-таки будет очень сложно. По крайней мере, мы пока не слышали об экспортных инициативах арбузов из западных регионов, сказал Александр Хорев.

В Западных областях арбузы не всегда успевают созревать

Эксперт напомнил, что херсонские арбузы ранее продавали за границу. Баштаны из Херсона имели репутацию на международном рынке и пользовались спросом в других странах. Новые украинские арбузы пока не достигли такого уровня.

