Де в Україні тепер ростуть кавуни і чи здатні вони замінити херсонські

Баштани переїхали, але якість впала

Кавуни тепер вирощують майже по всій Україні, а не тільки на Херсонщині. Аграрії освоюють нові території через окупацію південних регіонів. Але повторити легендарний смак херсонського кавуна поки нікому не вдається.

Що треба знати:

Вирощування кавунів змістилося в нові регіони

Херсонські ягоди залишаються еталоном

Нові врожаї не йдуть на експорт

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів Олександр Хорев – експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine. Детальніше читайте у матеріалі: "В Україні можуть почати вирощувати банани, а от з цибулею є проблеми".

За словами експерта, зараз кавуни активно вирощують у західних, південних та центральних областях України. Це дає можливість експериментувати з різними сортами бахчових культур. Проте вирощування кавунів у регіонах, де їх раніше не було, змінює терміни дозрівання плодів.

Хорев розповів, що зростання температур допомагає бахчовим культурам. Але навіть це не дає змоги повторити якість легендарних херсонських кавунів. Експерт не чув про жодні спроби експортувати кавуни із західних чи центральних регіонів України.

Зараз вищі ніж раніше температури, це плюс для тих же бахчових. Та, на мій погляд, дотягнути до рівня херсонських кавунів все-таки буде дуже складно. Принаймні ми поки не чули про експортні ініціативи кавунів з західних регіонів, сказав Олександр Хорев.

У Західних областях кавуни не завждив встигають достигати

Експерт нагадав, що херсонські кавуни раніше продавали за кордон. Баштани з Херсонщини мали репутацію на міжнародному ринку та користувалися попитом у інших країнах. Нові українські кавуни поки що не досягли такого рівня.

