Перебои с мобильной связью и интернетом Киевстара. В компании рассказали, в чем проблема

Качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются, и это неспроста

Во время отключений света у многих пользователей "Киевстар" возникают проблемы с интернетом. Все дело в том, что большая часть абонентов переходит на мобильную сеть, так как по состоянию на середину ноября только 15–20% абонентов домашнего интернета позаботились о резервном питании своих роутеров, потому растет нагрузка.

Что нужно знать:

При недавнем блэкауте в Полтавской области клиентский резерв был всего 2%

Из-за повышенной нагрузки сокращается время автономной работы базовых станций, ухудшается качество мобильной связи и скорость передачи данных

"Киевстар" рекомендует заранее подготовить резервное питание для роутеров, чтобы минимизировать последствия возможных отключений

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор Киевстара Александр Комаров. По его словам, Во время недавнего полного блекаута в Полтавской области клиентский резерв был всего 2%.

Это напрямую влияет на мобильную сеть.

А дальше все взаимосвязано: пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются пояснил Комаров.

Почему возникли проблемы с интернетом

Как пояснили "Телеграфу" в колцентре "Киевстара", аккумуляторы, питающие домашний интернет, должны заряжаться непрерывно 8-9 часов. При длительных отключениях электроэнергии они не успевают набрать нужный заряд и автономное резервное питание выключается значительно раньше 10 часов, как того требуют нормы Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

