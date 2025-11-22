Не приближайтесь. В Харькове увидели опасного хищника (видео)

Животное было напугано и быстро убежало

В Харькове почти среди центра города бегало дикое животное. Рыжая хищница испуганно перебегала улицу, когда ее увидели местные.

Об этом свидетельствует опубликованное в местных пабликах видео. На нем хорошо видно, что лиса боится людей, но все равно зашла в центр города.

Животное имеет характерный рыжий мех и пушистый хвост. Телосложение тела у лисы среднее, упитанное. Поведение хищницы довольно нервное и пугливое, что может свидетельствовать о том, что она довольно редко видит людей.

Появление животного в городе может свидетельствовать о том, что оно искало пищу. Но не следует забывать, что лиса — хищник, приближаться к ней нельзя и опасно.

Для справки

Лиса – это хищник, который может быть переносчиком бешенства. Эта вирусная болезнь смертельна для человека и домашних животных. Одним из признаков бешенства является нетипичное поведение животного, к которому можно отнести приближение хищника к людям. Именно поэтому лис и других диких животных на улице нельзя трогать.

Лиса

Выход лисы в центр Харькова может быть как признаком болезни, так и простым способом найти, чтобы съесть. Но, несмотря на свой красивый вид, лиса — хищник, трогать ее опасно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лисичка украла топор у фермеров и стала звездой сети.