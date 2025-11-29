Аномальний початок зими. На яку погоду чекати українцям у перші дні грудня

Прогріється до +13 °C

Найближчими днями в Україні не прогнозуються суворі холоди. У регіонах на початку грудня утримається переважно аномально тепла погода.

Що потрібно знати:

З 1 по 3 грудня температура вдень утримається на рівні +5…+8 °C

У південних областях у перші дні грудня температура підніметься до +13 °C

Опади будуть мінімальними, лише місцями можливі невеликі дощі

Цієї зими в Україні, ймовірно, буде тепліше, ніж зазвичай, як і в останні роки. Про це раніше розповіла у коментарі "Телеграфу" завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. За її оцінкою, середня температура повітря протягом нового сезону буде на 1-2 градуси вищою за звичайні кліматичні показники. Тому й зустрічатиме українців зима буде з теплотою.

У перші дні грудня в Україні очікується м’яка та спокійна погода з рідкими опадами та слабким вітром. Температура буде стійко вище за кліматичну норму і майже всюди залишиться вище 0 °C.

Вночі 1 грудня температура становитиме +4°…+2°, а в день — у середньому +5°…+8°. Примітно, що у південних областях, згідно з даними Укргідрометцентру, стовпчики термометра піднімуться до 13 градусів тепла. Буде хмарно із проясненнями та без опадів.

Прогноз погоди на 1 грудня. Фото: meteo.gov.ua

У вівторок, 2 грудня, на українців чекає погода без істотних опадів, а в західних областях може пройти невеликий дощ. Вночі температура становитиме +5°…+3°, а в день +6°…+8°. Як і очікується, найтепліше буде в Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму.

Прогноз погоди на 2 грудня. Фото: meteo.gov.ua

У середу, 3 грудня, територію країни можуть накрити опади у вигляді невеликого дощу, буде хмарно. Очікується нічна температура +5° … +3°, денна +6°… +8°.

Прогноз погоди на 3 грудня. Фото: meteo.gov.ua

Якої погоди очікувати у грудні 2025 року раніше розповів "Телеграфу" український синоптик Ігор Кібальчич.