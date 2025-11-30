Скумбрия уже подорожала. Чего ждать от цен на рыбу к Новому году

Рынок рыбы пока очень стабилен, но ситуацию может изменить Рождество

В ближайшее время большинство видов рыбы в Украине вряд ли существенно удорожают. Цены у закупщиков находятся примерно на одном и том же уровне.

Впрочем, ситуация может измениться перед праздниками. Об этом в материале "Популярный и полезный продукт дорожает вдвое быстрее инфляции. Эксперты прогнозируют новую волну роста цен" рассказал глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

Что нужно знать:

Скумбрия подорожала из-за сокращения квот на отлов

Остальные виды рыбы сохраняют стабильную цену

В канун праздников возможно повышение стоимости

По его словам, импортеры не ожидают существенного удорожания рыбы, кроме скумбрии, которая за последние два-три месяца существенно выросла в цене.

"Это связано с тем, что произошло сокращение квот на отлов в традиционных местах отлова", — пояснил эксперт, добавив, что стоимость выросла из-за уменьшения предложения.

В то же время другие виды, в том числе сельдь, хек, балтийская рыба, лосось, минтай и креветки остаются на стабильном уровне. Однако перед зимними праздниками ситуация может измениться.

"Продавцы могут воспользоваться как раз моментом о том, что народ хочет чего-нибудь вкусненького, на Рождество, на Новый год, поэтому будут поднимать цену", — предупредил Дмитрий Загуменный.

Однако, подчеркнул он, рынок достаточно конкурентен, поэтому "существенных и значительных колебаний" ждать не стоит.

