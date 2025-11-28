Самый проблемный овощ: почему уже к весне его может просто не остаться

Производители ожидаемо пытаются избавиться от такого товара как можно скорее

Самым проблемным овощем сейчас смело можно назвать репчатый лук. Эту культуру уже третий сезон подряд сажают в больших объемах, что в итоге привело к перепроизводству и значительному спаду цен.

Что нужно знать:

Производство лука сместилось из южных регионов на запад, север и в центр

Осенние перепады температур и избыток влаги ухудшают качество урожая

Из-за риска порчи производители стремятся как можно быстрее реализовать продукцию, что приводит к падению цен на рынке

Об этом "Телеграфу" рассказал Александр Хорев – эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine.

Раньше лук репчатый выращивался преимущественно на юге. Сбор урожая приходился на август, когда разница между дневной и ночной температурой невелика и овощ на полях остается в сухом виде. Благодаря этому в хранилищах хорошо доживает до апреля-мая следующего года пояснил собеседник.

А сейчас, по его словам, производство смещено на запад, север и в центр, где уборка лука не прекращалась в октябре. То есть, это именно тот период, когда есть большой перепад температур и избыток влаги в почве, который может сделать лук непригодным для длительного хранения.

Хорев добавил, что производители ожидаемо пытаются избавиться как можно скорее от такого товара. Это влечет за собой понижение цены.

А поставлять лук на рынок до весны смогут только те, кто позаботился о соблюдении технологических процессов при выращивании и обеспечил надлежащее хранение.

Отметим, что по состоянию на 11 ноября цены на лук в украинских супермаркетах были следующие:

Цены на лук в разных торговых сетях. Инфографика "Телеграф"

