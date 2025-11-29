Овощи и фрукты в Украине будут созревать не как раньше: эксперт объяснил, куда сместятся сроки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Производители вынуждены приспосабливаться к выращиванию овощей в новых условиях
За годы полномасштабной войны плодово-овощное производство из временно оккупированных и опасных регионов частично переместилось в центральную и западную Украину. Однако отличия климата создают дополнительные риски.
Что нужно знать:
- Война меняет географию выращивания овощей и фруктов
- Сейчас большие объемы продукции выращивают в западных областях
- Из-за разницы в климате изменяются и сроки созревания
Об этом "Телеграфу" рассказал Александр Хорев – эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine: В Украине могут начать выращивать бананы, а вот с луком есть проблемы
По словам эксперта, сейчас в западной части Украины выращивают большие объемы овощей, особенно огурцов и томатов. Однако там другие климатические условия: температура воздуха, количество солнечных дней, влажность.
Но в защищенном грунте, в пленочных теплицах и тепличных комплексах производство может работать по всей Украине. Конечно, будут разные сроки созревания продукции по сравнению с Востоком и Югом, – объяснил Александр Хорев.
Напомним, ранее вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, глава ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко рассказал "Телеграфу", что главная причина подорожания овощей и корнеплодов зимой – расходы на хранение. Фермер дал прогноз, сколько будет стоить картофель до весны. Тем, кто имеет возможность хранения, лучше сделать запасы.