Херсон ждет экологическая катастрофа? Что планирует Россия и как это повлияет на Украину

Херсону и еще нескольким южным регионам грозит крупная экологическая катастрофа, которая заденет даже страны ЕС и не только. Именно это уже несколько лет планирует Россия, и если ее стремление сбудутся, последствия будут необратимыми.

Об этом говорится в материале "24 канала". Отмечается, что огромное влияние в этом сценарии имеет разрушение Каховской ГЭС.

Что нужно знать:

Обесточение Херсона приведет к эффекту домино и чрезмерному загрязнению пресных вод Днепра

Черное море может стать безрыбным через несколько лет

Последствия загрязнения вод ощутят Турция, Румыния и Болгария

Как пишет издание, уже долгое время целью россиян является полное уничтожение критической инфраструктуры Херсона, чтобы сделать его абсолютно непригодным для жизни. Так, отключение света может стать основой экологической катастрофы.

Однако следует понимать, что после разрушения Россией Каховской ГЭС в Днепр уже попадает немало загрязненных вод. Именно поэтому качество вод возле Херсона классифицируется как "очень грязное" и "чрезвычайно грязное". Если же РФ удастся обесточить город, тогда энергетическая и водоочистительная система, которые уже сейчас работают на грани возможностей, просто остановятся. В настоящее время неочищенные и условно очищенные канализационно-поверхностные сбросы превышают предельно допустимую концентрацию по минерализации хлоридами и фосфатами в 1,2 – 4,2 раза, говорится в научной статье Светланы Скок из Херсонского государственного аграрно-экономического университета.

Какая вода попадает в Днепр

А когда водоочистительная система прекратит работу, эти цифры возрастут. Остановка канализационных насосных станций вызовет переполнение коллекторов в течение 6 – 12 часов, ведь канализационные стоки перестанут поступать в очистные сооружения. Тогда самотечные участки канализации переполнятся и прорвутся через сети.

После уничтожения очистных сооружений Камышаны (мощностью 250 тысяч м³/сутки) неочищенные стоки попадут прямо в реку Днепр. Прекращение биологической очистки означает сброс органики, патогенов и тяжелых металлов прямо в эстуарий Днепр-Буг (уникальная экосистема, где пресная вода Днепра смешивается с морской водой Черного моря).

Какие последствия загрязнения:

разрушение нерестилищ и потери поколения рыб;

гибель природных биофильтров (мидий, популяций которых снизится, по данным ученых, на 50%);

токсическое загрязнение донных отложений тяжелыми металлами;

эвтрофикация (чрезмерное обогащение водоемов питательными веществами).

Черное море пострадает одним из первых. Какие страны почувствуют это

Чрезмерно загрязненная вода Днепра попадет в воды Черного моря. После разрушения Каховской ГЭС уже ощутимы первые последствия для акватории, ведь ежегодно цветение воды становится все более масштабным. Когда же очистные сооружения Херсона остановятся, Черное море получит слишком высокое количество сточных вод. Это количество будет постепенно изменять биологию акватории и приведет к необратимым последствиям.

Какие города пострадают от загрязнения Днепра

Первой среди соседей Украины пострадает Румыния, ведь прилегающий к дельте Дуная район моря получает загрязнение двумя путями: прямо из Дуная и морскими течениями из украинских вод.

Почему цветение воды так вредно

Цветение воды, то есть чрезмерное разрастание водорослей, приведет к увеличению количества цианобактерий. Некоторые из них выделяют токсины и загрязняют воды органическими соединениями. Это приведет к значительным экономическим потерям в прибрежных странах. Ведь количество рыбы и других морепродуктов будет снижаться, так например, коллапс в некоторых регионах может наступить через 2-3 года.

"Камбала, кефаль и бычки — виды, которые мигрируют из украинских вод, станут опасными для употребления из-за накопления тяжелых металлов в тканях рыбы. Поэтому румынская отрасль рыболовства будет терять 50 — 100 миллионов евро ежегодно", — пишет издание.

Следует заметить, что одним из возможных путей спасения должна быть Каховская ГЭС. Ведь сброс воды из ее водохранилищ снижал концентрацию неочищенных вод в Днепре. Однако после разрушения дамбы россиянами это стало невозможным. Поэтому единственный способ противостоять экологической катастрофе – остановить агрессора пока не стало слишком поздно.

