Гигант, который отравляет: как мощный комбинат СССР до сих пор несет смертельную опасность для города во Львовской области
Производство давно остановилось, но его последствия продолжают влиять на жизнь региона
Когда-то в Новом Роздоле на Львовщине земля дрожала от работы экскаваторов, а над городом стоял густой запах серы, знакомый каждому, кто жил рядом с крупнейшим серным комбинатом страны. Здесь росли целые семьи горняков и химиков, а город держался на ритме добычи, который не останавливался ни днем, ни ночью. Сегодня от той индустриальной эпохи остались только пустоты, пропасти и кислотные водоемы. Гигант, когда-то работавший на весь Союз, теперь напоминает о себе тишиной, которая иногда опаснее прежнего шума производства.
"Телеграф" рассказывает, как предприятие, поднявшее Новый Роздол с нуля и сформировавшее целый город, превратилось в техногенную зону с нерешенными экологическими ранами.
Как рождался серный гигант
Еще до появления комбината эта местность была обычной деревней с несколькими десятками улиц и небольшими хозяйствами. Ситуация изменилась в конце 1950-х, когда геологи обнаружили здесь одно из крупнейших в Европе залежей самородной серы. Находка стала стратегической — Союз нуждался в собственном сырье, а импорт был дорогим и нестабильным.
Именно этот плодородный пласт пород определил дальнейшую судьбу территории. В 1960-х начали возводить первые производственные площадки, дороги и временные города для строителей. Вместе с ними появилась идея создать новый индустриальный город – не расширять старые поселения, а фактически строить все с нуля. Так Новый Роздол превратился в один из самых масштабных проектов советского химпрома на западе Украины.
Эпоха расцвета: когда комбинат работал без остановок
В 1960-1980-х годах Новороздольский серный комбинат стал сердцем местной индустрии. Ритм его работы определял ритм жизни города: смены на производстве, грохот техники, ночные транспортеры, не останавливавшиеся ни на минуту. В те времена даже туман над городом иногда имел едва заметный "производственный" оттенок — столь тесно жизнь Нового Роздола была связана с комбинатом.
Работать здесь считалось престижно. Люди приезжали из разных регионов, а профессии передавались из поколения в поколение. Комбинат строил жилые кварталы, детсады, котельные, больницы — фактически он был градообразующим центром, содержавшим социальную и экономическую инфраструктуру.
Как работало производство, которое кормило регион
Самым интересным в Новом Роздоле был способ добычи – подземная выплавка серы. Под землю подавали перегретую воду и пару, которые расплавляли серу в пластах. После этого ее выкачивали на поверхность в виде горячей густой массы, которая затем застывала в формах или перерабатывалась дальше.
Параллельно работали и карьерные участки, где экскаваторы будто бы "снимали" землю огромными слоями. Все это выглядело как отдельное индустриальное государство: котельные, трубопроводы, испарительные установки, химические лаборатории, железнодорожные ветви.
Комбинат снабжал серой не только Украину, но и значительную часть советского рынка, играя ключевую роль в химической промышленности Союза.
Почему все начало трещать: первые признаки упадка
В 1990-х годах ситуация изменилась настолько быстро, что комбинат просто не успел подстроиться. Основные причины упадка совпали в один момент:
- разрыв советских экономических связей, лишивший комбинат стабильных рынков;
- падение мировых цен на серу, ведь нефть и газ начали давать дешевую "техногенную" серу;
- исчерпание доступных пластов, которые можно добывать без сверхвысоких затрат;
- отсутствие модернизации, на которую просто не было средств.
Уже в начале 1990-х годов объемы добычи упали, а в 1992 году добычу остановили полностью. Через несколько лет комбинат начал быстро терять людей, инфраструктуру, оборудование. Часть территории разобрали на металл, другие постройки стояли пустыми и разрушались.
То, что десятилетиями было центром жизни, теперь становилось промышленным пустотой.
Что осталось после остановки
В отличие от многих других предприятий, Новороздольский комбинат нельзя было просто "закрыть" и оставить. Добыча серы оставила после себя токсическое наследие: техногенные озера, кислотные стоки, нарушенный баланс почвы, остатки промышленных отходов. Часть водоемов и сегодня имеет характерную желтоватую или зеленоватую окраску, а местные экологи периодически сообщают об изменениях в составе воды.
Самая сложная проблема – кислотные озера, образовавшиеся на месте отвалов и старых технологических площадок. С каждым ливнем они разрастаются, медленно меняя рельеф и окрашивая почву в неестественные цвета.
Были попытки масштабной рекультивации, но они либо недофинансированы, либо не завершены. И сегодня территория остается одним из крупнейших техногенных кластеров Львовщины.
Почему "молчаливые" руины продолжают влиять на город
В 2025 году бывший комбинат — это огромная индустриальная зона, потерявшая функцию, но сохранившая риски. В разные годы здесь фиксировали возгорание промышленных отходов, локальные обвалы, истоки техногенных вод. Для города это источник хронических экологических проблем, которые без надлежащего контроля только накапливаются.
Рядом с развалинами стоят жилые кварталы, построенные для работников комбината. Люди живут рядом с территорией, которая десятилетиями формировала их жизнь — а теперь стала техногенной раной, напоминающей о былом индустриальном величии и цене упадка.
