Гигант, который отравляет: как мощный комбинат СССР до сих пор несет смертельную опасность для города во Львовской области

Производство давно остановилось, но его последствия продолжают влиять на жизнь региона

Когда-то в Новом Роздоле на Львовщине земля дрожала от работы экскаваторов, а над городом стоял густой запах серы, знакомый каждому, кто жил рядом с крупнейшим серным комбинатом страны. Здесь росли целые семьи горняков и химиков, а город держался на ритме добычи, который не останавливался ни днем, ни ночью. Сегодня от той индустриальной эпохи остались только пустоты, пропасти и кислотные водоемы. Гигант, когда-то работавший на весь Союз, теперь напоминает о себе тишиной, которая иногда опаснее прежнего шума производства.

"Телеграф" рассказывает, как предприятие, поднявшее Новый Роздол с нуля и сформировавшее целый город, превратилось в техногенную зону с нерешенными экологическими ранами.

Как рождался серный гигант

Еще до появления комбината эта местность была обычной деревней с несколькими десятками улиц и небольшими хозяйствами. Ситуация изменилась в конце 1950-х, когда геологи обнаружили здесь одно из крупнейших в Европе залежей самородной серы. Находка стала стратегической — Союз нуждался в собственном сырье, а импорт был дорогим и нестабильным.

Серный комбинат в Новом Роздоле

Именно этот плодородный пласт пород определил дальнейшую судьбу территории. В 1960-х начали возводить первые производственные площадки, дороги и временные города для строителей. Вместе с ними появилась идея создать новый индустриальный город – не расширять старые поселения, а фактически строить все с нуля. Так Новый Роздол превратился в один из самых масштабных проектов советского химпрома на западе Украины.

Эпоха расцвета: когда комбинат работал без остановок

В 1960-1980-х годах Новороздольский серный комбинат стал сердцем местной индустрии. Ритм его работы определял ритм жизни города: смены на производстве, грохот техники, ночные транспортеры, не останавливавшиеся ни на минуту. В те времена даже туман над городом иногда имел едва заметный "производственный" оттенок — столь тесно жизнь Нового Роздола была связана с комбинатом.

Дом культуры в Новом Роздоле

Работать здесь считалось престижно. Люди приезжали из разных регионов, а профессии передавались из поколения в поколение. Комбинат строил жилые кварталы, детсады, котельные, больницы — фактически он был градообразующим центром, содержавшим социальную и экономическую инфраструктуру.

Город строился вместе с заводом

Как работало производство, которое кормило регион

Самым интересным в Новом Роздоле был способ добычи – подземная выплавка серы. Под землю подавали перегретую воду и пару, которые расплавляли серу в пластах. После этого ее выкачивали на поверхность в виде горячей густой массы, которая затем застывала в формах или перерабатывалась дальше.

Параллельно работали и карьерные участки, где экскаваторы будто бы "снимали" землю огромными слоями. Все это выглядело как отдельное индустриальное государство: котельные, трубопроводы, испарительные установки, химические лаборатории, железнодорожные ветви.

Комбинат работал на весь СССР

Комбинат снабжал серой не только Украину, но и значительную часть советского рынка, играя ключевую роль в химической промышленности Союза.

Почему все начало трещать: первые признаки упадка

В 1990-х годах ситуация изменилась настолько быстро, что комбинат просто не успел подстроиться. Основные причины упадка совпали в один момент:

разрыв советских экономических связей , лишивший комбинат стабильных рынков;

, лишивший комбинат стабильных рынков; падение мировых цен на серу , ведь нефть и газ начали давать дешевую "техногенную" серу;

, ведь нефть и газ начали давать дешевую "техногенную" серу; исчерпание доступных пластов , которые можно добывать без сверхвысоких затрат;

, которые можно добывать без сверхвысоких затрат; отсутствие модернизации, на которую просто не было средств.

Уже в начале 1990-х годов объемы добычи упали, а в 1992 году добычу остановили полностью. Через несколько лет комбинат начал быстро терять людей, инфраструктуру, оборудование. Часть территории разобрали на металл, другие постройки стояли пустыми и разрушались.

В 1990-х начался развал

Территория комбината

Оборудование разбирали ради металла

То, что десятилетиями было центром жизни, теперь становилось промышленным пустотой.

Территория комбината в Новом Роздоле 5 лет назад

Руина "Серы" в Новом Роздоле

Что осталось после остановки

В отличие от многих других предприятий, Новороздольский комбинат нельзя было просто "закрыть" и оставить. Добыча серы оставила после себя токсическое наследие: техногенные озера, кислотные стоки, нарушенный баланс почвы, остатки промышленных отходов. Часть водоемов и сегодня имеет характерную желтоватую или зеленоватую окраску, а местные экологи периодически сообщают об изменениях в составе воды.

Гудроны в Новом Роздоле

Самая сложная проблема – кислотные озера, образовавшиеся на месте отвалов и старых технологических площадок. С каждым ливнем они разрастаются, медленно меняя рельеф и окрашивая почву в неестественные цвета.

Были попытки масштабной рекультивации, но они либо недофинансированы, либо не завершены. И сегодня территория остается одним из крупнейших техногенных кластеров Львовщины.

Почему "молчаливые" руины продолжают влиять на город

В 2025 году бывший комбинат — это огромная индустриальная зона, потерявшая функцию, но сохранившая риски. В разные годы здесь фиксировали возгорание промышленных отходов, локальные обвалы, истоки техногенных вод. Для города это источник хронических экологических проблем, которые без надлежащего контроля только накапливаются.

Вид комбината после упадка

Поржавевшие трубопроводы

Руины гиганта

Рядом с развалинами стоят жилые кварталы, построенные для работников комбината. Люди живут рядом с территорией, которая десятилетиями формировала их жизнь — а теперь стала техногенной раной, напоминающей о былом индустриальном величии и цене упадка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что действительно скрывал СССР на заводе Киевщины и почему его подвал до сих пор пугает. За высокими заборами завода скрывалась военная тайна, которая продолжала жить даже после катастрофы на ЧАЭС.