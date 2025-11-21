Заденет и Россию: какие европейские города может затопить из-за изменения климата (карта)

Под угрозой ряд стран Европы

Из-за глобального потепления наблюдается медленное повышение уровня моря. И когда вода поднимется еще на 1 метр, это может затопить ряд европейских городов.

Что нужно знать:

Изменения климата чреваты затоплением прибрежных городов Европы

В зоне наибольшего риска находятся Нидерланды, Италия, Великобритания, Польша, Украина

Россия может потерять часть Калининграда из-за затопления

Об этом "Телеграфу" рассказала председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько. В Европе затопление коснется Нидерландов, Италии, Британии, Германии, Польши. Также пострадает и Россия.

По ее словам, больше всего в Европе пострадает регион, расположенный на северо-востоке Италии. Будет затоплена северная часть на морском побережье вместе с Венецией.

Итальянские регионы, которые затопят, если вода поднимется на метр

"Пострадает достаточно большая часть Нидерландов, часть Германии, Британии. В Польше, около Гданьска, и там немного вглубь от них", – уточнила Засядько.

Места в Британии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Дании, находящиеся в зоне риска

Она добавила, что Нидерланды уже сталкиваются с проблемой поднятия уровня моря и строят инфраструктуру, учитывая это.

"Россия тоже потеряет часть Калининграда", – сказала эксперт.

Польский Гданьск и часть российского Калининграда затопит при поднятии уровня моря на 1 метр

Относительно российского Санкт-Петербурга она отметила, что опасность его затопления вообще не обозначена на карте Климатического центра, но этому могут быть разные причины.

"Я не уверена, возможно, они его не оценивали", – предположила Засядько.

Риск затопления для Украины

В случае поднятия воды на метр под угрозой затопления окажутся Одесса и Николаев. Есть вероятность, что Щелкино, Вилково в дельте Дуная тоже уйдут под воду.

"Голая Пристань попадает в топ городов, которые под наибольшим риском затопления территории – 75%. Бердянск, 30%, Скадовск – 20%, Одесса – 17%, Херсон – 13%, Николаев – 9%, Мариуполь – 8%. Севастополь на 4% тоже будет затоплен. Черноморск на 2%. Ялта тоже попадает, но меньше 1%", — говорит эксперт.

Как может затопить Одессу и Бердянск

Ранее глава правления Гринпис в Украине рассказала, что война России против Украины отрицательно сказывается на состоянии мирового климата. В результате боевых действий происходит значительное увеличение выбросов парниковых газов и загрязнение атмосферы.