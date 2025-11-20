Его до сих пор помнят с именем советского разведчика: какое историческое название вернул украинский город атомщиков

Его история – удивительный путь от древней полесской деревни до современного "атомного сердца" страны.

Вараш – один из редких примеров украинских городов, буквально появившийся на болотах Полесья и обязанный атомной энергетике. Этот населенный пункт в Ровенской области – воплощение градостроительной смелости и символ новой истории.

Но его все еще помнят с другим именем. Об истории и переименовании города "Телеграф" расскажет подробнее.

От Гвараша до современного Вараша

Местность нынешнего Вараша имеет глубокие корни. Еще в XVI–XVII веках село фигурировало в документах как Гвараш, постепенно трансформировав название в Вараж. Именно здесь – между рекой Стырь и древними торфяниками – веками жили полесские семьи, а село обозначено даже на карте Волынской губернии 1800 года.

Фрагмент карты конца XIX века

В 1973 году на окраине тихого Вараша началось строительство стратегически важной Ровенской атомной электростанции (РАЭС). Новое поселение сначала называлось "поселок Энергетиков", а уже в 1977 году получило имя Кузнецовск – в честь советского разведчика, без прямой связи с местной историей.

Вараш, архивное фото

Возвращение названия

Впоследствии с распадом СССР возросла потребность вернуть городу настоящее имя – то, которое хранил регион веками. Официально название Вараш город получил в мае 2016 года, когда прошла волна декоммунизации и восстановления национальных топонимов. Сам термин прошел через поколение как символ местной памяти и преемственности. Произошло также переименование городских органов — "Кузнецовский городской совет" стал "Варашским горсоветом".

Фотозона в городе Вараш

Ровенская АЭС – сердце нового города

Именно атомная электростанция явилась стимулом для развития местности. Старт строительства пришелся на май 1973, фундамент станции заложен в августе 1979 года. Первый энергоблок был запущен в 1980 году, а третий – в декабре 1986-го. У станции сейчас четыре энергоблока, а ее градирные стали не просто промышленным объектом, а архитектурной визитной карточкой Вараша.

Ровенская АЭС

Уникальность РАЭС – не только в масштабах и мощности. Город и электростанция расположились на карстовых пустотах, а инженеры впервые ввели серию технических решений, которые сейчас считаются эталонными в области ядерной безопасности. В городе ведется постоянный мониторинг состояния подземных пород, чтобы сделать невозможным грунтовые провалы, свойственные таким ландшафтам.

Город-трансформер: от советского "атомного оазиса" до украинского локального бренда

Вараш всегда был городом молодых специалистов – инженеров, энергетиков, педагогов. Здесь быстро строили новые жилые массивы, школы, детсады, современный стадион, развитую инфраструктуру для спорта, культуры и творчества. Особой изюминкой являются экскурсии на РАЭС – прогулки возле гигантских градирен, безопасно выпускающих водяной пар.

Во время экскурсии на РАЭС

С самого начала независимости Вараш стал площадкой для гражданских и национальных движений. В 1990-х здесь впервые подняли сине-желтые флаги, учредили филиалы общественных украинских организаций.

Культурное и религиозное наследие

Среди интересных достопримечательностей – Свято-Михайловский храм, который еще застали первые строители РАЭС. Старая церковь была разрушена советской властью, а в 90-х годах на ее месте появился новый храм, ныне ставший духовным центром общины.

Вараш – это современный город, пример быстрой трансформации и микса прошлого с динамикой XXI века. Это яркий пример всем, кто стремится увидеть уникальный способ сочетания природы, науки и истории. Каждый год здесь проводится "Забег под градирнями", бегуны проходят маршруты прямо под гигантскими инженерными сооружениями.

