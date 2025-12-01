Тысячу Зеленского можно будет тратить на продукты: что говорят в супермаркетах

В настоящий момент купить продукты за "зимнюю поддержку" у украинцев не получится

В Украине стартует вторая волна выплат "тысячи от Зеленского" ("Зимняя поддержка"). Её можно будет тратить также и на продукты питания.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Кто получит 1000 гривен

Ее получат 2,5 млн украинцев, подавших заявку через "Дію" 16 ноября (включая выплаты на детей). Сумма второй волны – более 3 млрд грн.

На что можно будет потратить свои выплаты

Коммунальные услуги;

украинские лекарства;

книги;

почтовые услуги;

благотворительность.

Вскоре, анонсируют в министерстве, тысячу Зеленского можно будет потратить и на продукты питания.

Стоит отметить, что в настоящий момент купить продукты за "зимнюю поддержку" у украинцев не получится. В супермаркетах АТБ, VARUS и Аврора, а также интернет-магазине Rozetka такой способ оплаты не проходит.

Что говорят в магазинах

Представители компании VARUS несколько дней назад в комментарии журналистам рассказали, что систему для оплаты только планируют внедрять, однако точные сроки пока неизвестны.

В "Авроре" журналистам сообщали, что 10% кешбэка по программе "Национальный кешбэк" за товары украинского производства засчитывается на карту, однако использовать средства Зимней поддержки на продукты питания в сети пока нельзя.

В Rozekta "Телеграфу" заявили, что использование средств начисленных в рамках программы "Зимняя поддержка" на сайте невозможно.

Как получить тысячу

Заявку можно подать через "Дію" или отделения Укрпочты до 24 декабря 2025 года.

Сколько украинцев уже получили свои выплаты

• 1,8 млн человек, получающих выплаты через Укрпочту;

• 1,7 млн ​​пользователей "Дія", подавших заявку 15 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".