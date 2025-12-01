Тысячу Зеленского можно будет тратить на продукты: что говорят в супермаркетах
В настоящий момент купить продукты за "зимнюю поддержку" у украинцев не получится
В Украине стартует вторая волна выплат "тысячи от Зеленского" ("Зимняя поддержка"). Её можно будет тратить также и на продукты питания.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Кто получит 1000 гривен
Ее получат 2,5 млн украинцев, подавших заявку через "Дію" 16 ноября (включая выплаты на детей). Сумма второй волны – более 3 млрд грн.
На что можно будет потратить свои выплаты
- Коммунальные услуги;
- украинские лекарства;
- книги;
- почтовые услуги;
- благотворительность.
Вскоре, анонсируют в министерстве, тысячу Зеленского можно будет потратить и на продукты питания.
Стоит отметить, что в настоящий момент купить продукты за "зимнюю поддержку" у украинцев не получится. В супермаркетах АТБ, VARUS и Аврора, а также интернет-магазине Rozetka такой способ оплаты не проходит.
Что говорят в магазинах
Представители компании VARUS несколько дней назад в комментарии журналистам рассказали, что систему для оплаты только планируют внедрять, однако точные сроки пока неизвестны.
В "Авроре" журналистам сообщали, что 10% кешбэка по программе "Национальный кешбэк" за товары украинского производства засчитывается на карту, однако использовать средства Зимней поддержки на продукты питания в сети пока нельзя.
В Rozekta "Телеграфу" заявили, что использование средств начисленных в рамках программы "Зимняя поддержка" на сайте невозможно.
Как получить тысячу
Заявку можно подать через "Дію" или отделения Укрпочты до 24 декабря 2025 года.
Сколько украинцев уже получили свои выплаты
• 1,8 млн человек, получающих выплаты через Укрпочту;
• 1,7 млн пользователей "Дія", подавших заявку 15 ноября.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".