Цена на ходовой товар взлетит. Как изменится стоимость популярной рыбы

На подорожание влияют не только отключения

Выращивание пресноводной рыбы не сильно зависит от отключений света, но блекауты все же влияют на себестоимость. Поэтому постепенно цена на сома, карпа или толстолоба растет.

Об этом "Телеграфу" рассказал Богдан Гришин, руководитель ООО "Рыбное хозяйство Меркурий" из Винницы, в материале "Популярный и полезный продукт дорожает вдвое быстрее инфляции. Эксперты прогнозируют новую волну роста цен".

Что нужно знать:

Розничная цена постепенно растет на рынке

На стоимость рыбы вливают не только отключение света

Одна из проблем отрасли рыболовства — отсутствие рабочих рук

По словам Гришина, в настоящее время существенного подорожания пресноводной рыбы не наблюдается, что странно. Ведь прогнозировались немалые скачки в цене из-за регулярных отключений.

Облов рыбы

"В розничной торговле растет, а оптовая не растет, хотя должна подниматься, потому что налоги повышаются, затраты повышаются, там тот же свет, и повышается цена на корма — пшеница, зерно, все растет", — говорит эксперт.

Он объясняет, что для речных хозяйств блэкауты критичны только в определенные периоды. В частности, когда идет нерестовая кампания, инкубация, работают насосы. Если света нет, нужно подключать генераторы, тогда это влияет на себестоимость. Гришин добавляет, что при инкубации используются насосы для инкубаторов, где выращивается личинка. Вода должна обогащаться кислородом, и для этого требуется электроэнергия.

Пресноводная рыба

Еще одна проблема – дефицит рабочих рук. Рыбалка говорит: "Работников уже не хватает, потому что это, в принципе, отрасль невысокооплачиваемая, а людей сейчас всех "повыгребали", поэтому искать рабочих очень проблемно". Особенно сложно найти работников на сезонные работы – обловы осенью и весной. Оставшиеся хотят большую зарплату, что также влияет на себестоимость продукции.

Карп

Гршин, подытоживая, добавляет, что сейчас карп стоит около 120 грн за килограмм, карась и толстолоб — по 60 грн, сом — 150 грн. Это розничные цены, но эксперт отмечает: оптовые цены не растут, хотя должны.

