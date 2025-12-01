Стоимость популярного праздничного продукта вырастет. Что будет с ценами к Рождеству и Новому году

Некоторые задумываются о запасах

Грибы традиционно присутствуют на рождественских и новогодних столах украинцев. Обычно цены на шампиньоны перед праздниками растут, но масштаб подорожания зависит от многих факторов.

Что нужно знать:

Цены на грибы ежегодно растут во второй половине декабря

Грибы не хранятся долго, поэтому делать запасы нет смысла

После праздников цены обычно стабилизируются

Эксперты поделились с "Телеграфом" прогнозами — Цена на популярный продукт "взлетит" к праздникам, но не из-за блэкаутов: причины вас могут удивить

Как пояснил финансовый директор грибной фермы Fungi Farm Евгений Саловский, к зимним праздникам на грибы возникает повышенный спрос, а достаточного количества продукции нет. Поэтому традиционно цены в это время растут.

В прошлом году на новогодние праздники цены от производителя менялись незначительно, потому что все стабильно было со светом. Это уже розничники подняли цену, – объяснил Андрей Харченко, фермер из Житомирской области

Текущие цены на грибы в Украине

Игорь Назар, директор ООО "РИО-ШАМПИНЬОН" добавил, что цены на грибы носят сезонный характер. В канун праздников растет потребление и, соответственно, стоимость.

Стоит ли запасаться грибами

Некоторые украинцы задумываются о том, чтобы купить шампиньоны сейчас, пока цены не поползли вверх, и заморозить на будущее. Но производители не видят в этом смысла.

Это свежая продукция, у которой срок хранения 5 дней, ну, 10 дней максимум. Поэтому это не получится, – объяснил Евгений Саловский

Шампиньоны в панировке

Игорь Назар также не видит смысла делать "грибные запасы". В продаже грибы есть постоянно.

Даже если цены вырастут перед праздниками, это временно. Традиционно после Нового года стоимость грибов стабилизируется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от цен на рыбу до Нового года. Скумбрия уже подорожала, но дело не в праздниках.