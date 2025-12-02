Несмотря на постоянные обстрелы: в Харькове живет внушительное число переселенцев

В областном центре работают гуманитарные хабы, в которые можно обратится за помощью

В настоящий момент в Харькове, несмотря на регулярные российские обстрелы, проживает более двухсот тысяч переселенцев. Среди них почти 30 тысяч детей.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, согласно официальным данным, по состоянию на 1 декабря В Харькове зарегистрировано более 210 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Среди них:

13,2 тыс. человек с инвалидностью,

27,1 тыс. детей

58,2 тыс. пенсионеров.

Для временного проживания переселенцев в городе работают 54 общежития, в которых проживают более 6,8 тыс. человек.

Также в областном центре работают гуманитарные хабы. Они оказывают гуманитарную, юридическую и психологическую помощь ВПЛ.

Кроме того, во всех районах Харькова граждане могут получить горячую пищу в специальных пунктах выдачи питания.

