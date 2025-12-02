Незважаючи на постійні обстріли: у Харкові живе значне число переселенців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В обласному центрі працюють гуманітарні хаби, до яких можна звернутися за допомогою
На даний момент у Харкові, не дивлячись на регулярні російські обстріли, проживає понад двісті тисяч переселенців. Серед них майже 30 тисяч дітей.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Так, згідно з офіційними даними, станом на 1 грудня у Харкові зареєстровано понад 210 тис. внутрішньо переміщених осіб.
Серед них:
- 13,2 тис. осіб з інвалідністю,
- 27,1 тис. дітей
- 58,2 тис. пенсіонерів.
Для тимчасового проживання переселенців у місті працюють 54 гуртожитки, в яких проживає понад 6,8 тис. осіб.
Також у обласному центрі працюють гуманітарні хаби. Вони надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу ВПО.
Крім того, у всіх районах Харкова громадяни можуть отримати гарячу їжу у спеціальних пунктах видачі харчування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні 1 грудня стартувала нова державна програма підтримки ветеранів.