SOVA x Atlas Festival x Good Donations: благотворительная инициатива ко Дню Святого Николая

День Святого Николая – время, когда чудеса сбываются. И мы играем в этом непосредственную роль

Все дети верят в таинство праздников! Поэтому важно воплощать мечты детей, особенно тех, кто вынужден выглядеть Святого Николая из окна больничной палаты, чье здоровье требует особого внимания и поддержки. Поэтому Ювелирный дом SOVA запускает праздничную инициативу в поддержку детского фонда Good Donations — многолетнего партнера Atlas Festival.

Сделав донат, вы можете выиграть золотую подвеску в виде сердечка, инкрустированную бриллиантами и сапфирами из коллекции SOVA x FROLOV.

Подвес из коллекции SOVA x FROLOV

Все собранные средства будут направлены на приобретение важных хирургических инструментов (наборов) для малой операционной в НДСЛ "Охматдет".

Набор для малой операционной — необходимый минимум в хирургии для проведения таких процедур, как перевязка и замена дренажей, установка дренажей или пункция полостей или кистозных образований. Это критически важное оборудование для диагностики и лечения хирургических состояний или осложненного послеоперационного периода у детей.

Малый набор может помочь сделать великие дела!

Как присоединиться?

1. Сделайте донат от 200 грн на банке фонда (ссылка также – в хайлайтах и шапке профиля ).

2. В комментарии к переводу укажите ФИО и номер телефона.

3. Введите друга/подругу в комментариях к этому сообщению.

Каждые 200 грн = 1 шанс.

Результаты будут объявлены 06.12.2025. Розыгрыш состоится через систему Mono.

Все детки верят в чудо Николая… Но для некоторых из них чудом станет возвращение здоровья… Давайте дарить тепло детям вместе!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что детская больница "Охматдет" получила специальные хирургические инструменты стоимостью 3,5 млн грн благодаря специальному сбору во время Atlas Festival. Тогда послом благотворительного фонда Good Donations выступила финская группа The Rasmus.