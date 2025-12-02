SOVA x Atlas Festival x Good Donations: благодійна ініціатива до Дня Святого Миколая

День Святого Миколая — час, коли дива збуваються. І ми відіграємо в цьому безпосередню роль.

Всі діти вірять в таїнство свят! Тому важливо втілювати мрії дітей, особливо тих, які вимушені виглядати Святого Миколая з вікна лікарняної палати, чиє здоров’я потребує особливої уваги та підтримки. Саме тому Ювелірний дім SOVA запускає святкову ініціативу на підтримку дитячого фонду Good Donations — багаторічного партнера Atlas Festival.

Зробивши донат, ви можете виграти золотий підвіс у вигляді сердечка, інкрустований діамантами і сапфірами з колекції SOVA x FROLOV.

Підвіс з колекції SOVA x FROLOV

Всі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання важливих хірургічних інструментів (наборів) для малої операційної в НДСЛ "Охматдит".

Набір для малої операційної — це необхідний мінімум у хірургії для проведення таких процедур, як перевʼязка та заміна дренажів, встановлення дренажів або пункція порожнин чи кістозних утворень. Це критично важливе обладнання для діагностики й лікування хірургічних станів або ускладненого перебігу післяопераційного періоду у дітей.

Малий набір може допомогти зробити великі справи!

Як долучитися?

1. Зробіть донат від 200 грн на банку фонду (посилання також — у хайлайтах і шапці профілю).

2. У коментарі до переказу зазначте ПІБ та номер телефону.

3. Тегніть друга/подругу у коментарях до цього допису.

Кожні 200 грн = 1 шанс.

Результати буде оголошено 06.12.2025. Розіграш відбудеться через систему Mono.

Всі дітки вірять в чудо Миколая… Але для деяких з них чудом стане повернення здоровʼя… Даруймо тепло дітям разом!

Раніше "Телеграф" розповідав, що дитяча лікарня "Охматдит" отримала спеціальні хірургічні інструменти вартістю 3,5 млн грн завдяки спеціальному збору під час Atlas Festival. Тоді амбасодором благодійного фонду Good Donations виступив фінський гурт The Rasmus.