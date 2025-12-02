Известный бизнесмен мог быть ключом от "шлагбаума" из пленок Миндича: кто такой Валерий Горбань

В 18 лет у бизнесмена уже была собственная компания

Скандально известная коррупционная схема "шлагбаум", которую раскрыли благодаря "пленкам Миндича", вероятно, была бы невозможна без ООО "Укроп". Компания входит в корпоративную группу "Аскания" Валерия Горбаня и буквально дала участникам пленок ключи к незаконному механизму с откатами.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о Валерии Горбань и как он якобы мог помочь "шлагбауму".

От соусов для McDonald's до поставок электричества — биография Горбаня

Валерий Горбань – владелец группы компаний "Аскания". Это 12 бизнесов разной направленности: от производства кваса и соусов для McDonald's до экспорта меда, импорта шин и поставок электричества и газа. В холдинг входит крупнейшее в Европе предприятие по выращиванию роз "Аскания-Флора".

В 2025 году, по данным Forbes, общая выручка холдинга составила 14 миллиардов гривен.

Как рассказывал сам Валерий, в 18 лет у него уже была собственная компания с двумя десятками подчиненных, которая занималась дистрибуцией и импортом продуктов питания.

"Бизнес развивался. В 1995-м мы были первыми, кто завез в Украину леденцы Mentos и конфеты Fruittella. Позже начали ввозить бульонные кубики Gallina Blanca, кофе Nescafe и MacCoffee. Тогда в Украине импортные товары были в диковинку, их почти нигде не было, поэтому спрос был большой, а наш заработок хороший", — рассказал он.

К концу 90-х Горбань решил заняться серьезным бизнесом. Так появилась "Аскания-Флора" — компания по выращиванию роз. В настоящий момент она является самой крупной в Украине и Европе.

"И могу сказать, что на сегодня мы самые современные и технологичные — и в Европе, и в Украине. Мы — первые, кто промышленно использует LED-досветку в производстве роз. В Европе ее тестируют, наверняка, многие, а именно в промышленном масштабе используем пока только мы — перевели часть своих площадей на LED-досветку", — рассказывал он в интервью "Телеграфу".

Валерий занимается не только бизнесом, но и автоспортом. Он чемпион Украины по ралли, чемпион Эстонии и Латвии и бронзовый призер чемпионата мира, пилот и руководитель команды Eurolamp WRT.

Как пишет My ua, Валерий Горбань – долларовый миллионер. Однако, скрывает информацию о собственном финансовом положении и источниках доходов.

Как работала схема "шлагбаум"

Суть схемы — систематическое получение 10-15% отката от контрагентов "Энергоатома" за заключенные контракты или за разблокирование платежей за уже выполненные работы. В случае отказа контрагенты получали искусственную блокировку оплаты или лишались статуса поставщика. Такую практику участники называли "шлагбаумом" — своеобразным "входным билетом" за доступ к работе с госкомпанией.

Чем помог "Укроп"

Справка: "Укроп." – производитель оружия, который входит в корпоративную группу "Аскания". Эта группа компаний работает в отраслях: импорт, производство и дистрибуция продуктов питания, логистические услуги, производство стрелкового оружия, сельское хозяйство (выращивание роз), переработка и экспорт меда, услуги охраны и обучение сотрудников служб безопасности частных и государственных структур. Владельцы Аскании Валерий и Сергей Горбани.

Дело в том, что предприятия ОПК имеют право не платить долги по исполнительным производствам во время военного положения. Если любое другое предприятие не выполнило условия договора и не заплатило подрядчику, тот имеет право обратиться в суд, получить судебное решение, начать исполнительное производство и получить свои средства через арест счета.

В прошлом году Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности включило "Энергоатом" в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). При том "Энергоатом" – гражданская компания, которая занимается атомной генерацией и не подпадает ни под один критерий предприятий ОПК.

Для такого решения на тот момент и.о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин 31 июля подал в Минстратпром заявление, согласно которому 30 июля энергокомпания подписала договор с ООО "Укроп." и стала соисполнителем в военном контракте. Речь идет о контракте, который ООО "Укроп." заключило за три дня до этого, 27 июля, с воинской частью 2276 Национальной гвардии Украины.

Как пишет OBOZ.ua, именно контракт с "Укроп." позволял избегать исполнительных производств и спокойно блокировать те платежи, за которые участники схемы не получали откат. Документы, свидетельствующие об основаниях внесения "Энергоатома" в перечень предприятий ОПК, опубликовал народный депутат и председатель парламентской ВСК по экономической безопасности Ярослав Железняк.

Нардеп также уверен, что "Укроп." подписал контракт с "Энергоатомом" исключительно для того, чтобы обеспечить работу схемы.

Что такое "пленки Миндича"

"Пленками Миндича" называются записи разговоров высокопоставленных лиц в квартире бизнесмена. Якобы прослушка правоохранительных органов смогла записать достаточно грубые коррупционные схемы с упоминанием громких имен. Заметим, что существование этих пленок официально никто не подтверждал, но в медиа это название встречается часто.

На фоне того, что НАБУ 10 ноября опубликовало определенную часть записанных разговоров, где слышны голоса чиновников, возникло мнение, что именно это "пленки Миндича". Полностью исключать такую возможность нельзя, ведь, как отметили в Бюро, операция "Мидас" — 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей.

"Пленки Миндича" активно начали обсуждать в июле 2025 года, когда появились первые сообщения о тайных записях в квартире Тимура Миндича. Тогда говорили, что на них есть обсуждение коррупционных схем, деловых соглашений и политических интриг. Интересно, что именно детектив НАБУ Руслан Магамед Расулов якобы руководил документированием деятельности Миндича. Однако 21 июля 2025 года СБУ задержала его по подозрению в связях с Россией, а затем новое подозрение в коррупционных махинациях.

Скандал вокруг этих пленок приравнивают к "пленкам Мельниченко" — политическому скандалу, разразившемуся после обнародования аудиозаписей из кабинета президента Украины Леонида Кучмы осенью 2000 года. В них есть слова, которые указывают на вероятную причастность Кучмы и ряда других высокопоставленных должностных лиц к похищению и убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

