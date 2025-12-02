Відомий бізнесмен міг бути ключем від "шлагбауму" з плівок Міндіча: хто такий Валерій Горбань

У 18 років бізнесмен вже мав власну компанію

Скандально відома корупційна схема "шлагбаум", яку розкрили завдяки "плівкам Міндіча", ймовірно, була б неможлива без ТОВ "Укроп". Компанія входить до корпоративної групи "Асканія" Валерія Горбаня та буквально дала учасникам плівок ключі до незаконного механізму з відкатами.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про Валерія Горбаня і як він нібито міг допомогти "шлагбауму".

Від соусів для McDonald’s до постачання електрики — біографія Горбаня

Валерій Горбань — власник групи компаній "Асканія". Це 12 бізнесів різної спрямованості: від виробництва квасу та соусів для McDonald’s до експорту меду, імпорту шин та постачання електрики та газу. У холдинг входить найбільше у Європі підприємство з вирощування троянд "Асканія-Флора".

У 2025 році, за даними Forbes, загальний виторг холдингу склав 14 мільярдів гривень.

Як розповідав сам Валерій, у 18 років він вже мав власну компанію з двома десятками підлеглих, яка займалася дистрибуцією та імпортом продуктів харчування.

"Бізнес розвивався. У 1995-му ми були першими, хто завіз в Україну льодяники Mentos і цукерки Fruittella. Пізніше почали ввозити бульйонні кубики Gallina Blanca, каву Nescafe і MacCoffee. Тоді в Україні імпортні товари були в дивину, а їх майже ніде не було, тому попит був великий, тому попит був великий, тому попит був великий, тому попит був великий, тому попит був великий, а наш заробіток хорошим", — розповідав Горбань.

До кінця 90-х Горбань вирішив зайнятися серйозним бізнесом. Так з’явилася "Асканія-Флора" — компанія з вирощування троянд. Зараз вона є найбільшою в Україні та Європі.

"І можу сказати, що на сьогодні ми найсучасніші та найтехнологічніші — і в Європі, і в Україні. Ми — перші, хто промислово використовує LED-освітлення у виробництві троянд. У Європі його тестують, напевно, багато хто, але саме в промисловому масштабі використовуємо поки що тільки ми — перевели частину своїх площ на LED-освітлення", — розповідав він в інтерв’ю.

Валерій займається не тільки бізнесом, а й автоспортом. Він чемпіон України з ралі, чемпіон Естонії та Латвії та бронзовий призер чемпіонату світу, пілот та керівник команди Eurolamp WRT.

Валерій Горбань

Як пише My ua, Валерій Горбань – доларовий мільйонер. Однак, приховує інформацію про власне фінансове становище та джерела доходів.

Як працювала схема "шлагбаум"

Суть схеми — систематичне отримання 10–15% відкату від контрагентів "Енергоатому" за укладені контракти або за розблокування платежів за вже виконані роботи. У разі відмови контрагенти отримували штучне блокування оплати або позбавлялися статусу постачальника. Таку практику учасники називали "шлагбаумом" — своєрідним "вхідним квитком" за доступ до роботи з держкомпанією.

Кошти, знайдені під час обшуків

Чим допоміг "Укроп"

Довідка: "Укроп." – виробник зброї, що входить в корпоративну групу "Асканія". Ця група компаній працює в галузях: імпорт, виробництво і дистрибуція продуктів харчування, логістичні послуги, виробництво стрілецької зброї, сільське господарство (вирощування троянд), переробка та експорт меду, послуги охорони та навчання співробітників служб безпеки приватних і державних структур. Власники Асканії Валерій та Сергій Горбані.

Справа в тому, що підприємства ОПК мають право не платити борги за виконавчими провадження під час воєнного стану. Якщо будь-яке інше підприємство не виконало умови договору та не заплатило підряднику, підрядник має право звернутись в суд, отримати судове рішення, розпочати виконавче провадження та отримати свої кошти через арешт рахунку.

Минулого року Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості включило "Енергоатом" до переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). При тому "Енергоатом" – цивільна компанія, яка займається атомною генерацією, не підпадає під жоден критерій підприємств ОПК.

Для такого рішення на той момент в.о. голови правління "Енергоатома" Петро Котін 31 липня подав у Мінстратпром заяву, згідно з якою 30 липня енергокомпанія підписала договір з ТОВ "Укроп." та стала співвиконавцем у військовому контракті. Йдеться про контракт, який ТОВ "Укроп." уклала за три дні до цього, 27 липня з військовою частиною 2276 Національної гвардії України.

Як пише OBOZ.ua, договір з "Укроп." контракт з "Укроп." дозволяв уникати виконавчих проваджень та спокійно блокувати ті платежі, за які учасники схеми не отримували відкат. Документи, які свідчать про підстави внесення "Енергоатому" до переліку підприємств ОПК, опублікував народний депутат та голова парламентської ТСК з економічної безпеки Ярослав Железняк.

Нардеп також впевнений, що "Укроп." підписав контракт із "Енергоатомом" виключно для того, щоб забезпечити роботу схеми.

Що таке "плівки Міндіча"

"Плівками Міндіча" називаються записи розмов високопоставлених осіб у квартирі бізнесмена. Нібито прослушка правоохоронних органів змогла записати досить грубі корупційні схеми зі згадкою гучних імен. Зауважимо, що наразі існування цих плівок офіційно ніхто не підтверджував, але в медіа ця назва зустрічається часто.

Тимур Міндіч, бізнесмен

На тлі того, що НАБУ 10 листопада опублікувало певну частину записаних розмов, де чутно голоси посадовців, виникла думка, що саме це "плівки Міндіча". Повністю відкидати таку можливість не можна, адже, як зазначили в Бюро, операція "Мідас" — 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів.

"Плівки Міндіча" активно почали обговорювати у липні 2025 року, коли з’явилися перші повідомлення про таємні записи в квартирі Тимура Міндіча. Тоді казали, що на них є обговорення корупційних схем, бізнесових угод та політичних інтриг. Цікаво, що саме детектив НАБУ Руслан Магамед Расулов нібито керував документуванням діяльності Міндіча. Однак 21 липня 2025 року СБУ затримало його за підозрою у зв’язках з Росією, а згодом нова підозра в корупційних махінаціях.

Скандал навколо цих плівок прирівнюють до "плівок Мельниченка" — політичного скандалу, який вибухнув після оприлюднення аудіозаписів із кабінету президента України Леоніда Кучми восени 2000 року. У них є слова, які вказують на ймовірну причетність Кучми та ряду інших високопосадовців до викрадення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

