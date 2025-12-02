Грамотный диверсант или человек системы? Кто станет новым руководителем Офиса президента

Возглавить ОП имеет человек, имеющий своеобразные навыки коммуникации, говорит Тарас Загородний

Пока Владимир Зеленский определяется с форматом дальнейшей работы Офиса президента, медиа "сватают" на должность руководителя ОП четырех представителей украинского истеблишмента. И каждый из них может иметь свои преимущества и недостатки на этой должности.



Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

По его мнению, экс-премьер Денис Шмигаль наиболее пригоден для этой должности, поскольку давно находится во властной системе.

— Нужен диспетчер, способный организовать работу Офиса, реализацию работы непосредственно Зеленского, потому что это — "правая рука" Зеленского, который будет выполнять это и многое другое, — говорит политический эксперт. – Поэтому очень хорошо, если есть выбор.

Коснувшись кандидатуры заместителя руководителя ОП Павла Палисы, он отметил важность наличия политического опыта. Потому что общение с депутатами и министрами — это непростая "скучная работа", — говорит политолог.

— Господин Буданов — грамотный диверсант, специалист по отрезанию голов. Он очень хорош на своем месте. А тут общаться нужно. "Там" — враги, "там" — проще. Поставив верховный главнокомандующий или Генеральный штаб задачу, что нужно провести сделать диверсионную операцию, — готовятся ресурсы и это делается. Потому что он профессиональный военный.

А готов ли он идти на должность, где нужно разговаривать? Вести медленные разговоры, переговоры — надо иметь такой характер. Сможет ли он это сделать и захочет ли так идти? Думаю, что может не захотеть, — предположил управляющий партнер НАГ.

По его словам, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров тоже давно в системе, довольно активен и мог бы возглавить многие направления.

— Думаю, этот человек достаточный, уже искусный в переговорном процессе, например, собирании голосов в парламенте и многом другом. Поэтому это более или менее приемлемые кандидаты, в соответствии с нужными навыками, требуемыми от главы Офиса президента, — подытожил Тарас Загородний.

