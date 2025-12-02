Грамотний диверсант чи людина системи? Хто стане новим керівником Офісу президента

Очолити ОП має людина, яка має своєрідні навички комунікації, каже Тарас Загородній

Поки Володимир Зеленський визначається з форматом подальшої роботи Офісу президента, медіа "сватають" на посаду керівника ОП чотирьох представників українського істеблішменту. І кожен з них може мати свої переваги та недоліки на цій посаді.

Що потрібно знати:

Спілкування з міністрами та нардепами — непроста робота

Щоб вести перемовини — треба мати певний склад характеру

Серед кандилатів на пост глави ОП є той, хто вміє домовлятися

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

На його думку, екс-прем’єр Денис Шмигаль є найбільш придатним для цієї посади, оскільки давно перебуває у владній системі.

— Потрібен диспетчер, спроможний організувати роботу Офісу, реалізацію роботи безпосередньо Зеленського, тому що це "права рука" Зеленського, який буде виконувати це і багато чого іншого, — каже політичний експерт. — Тому дуже добре, якщо є вибір.

Торкнувшись кандидатури заступника керівника ОП Павла Паліси, він наголосив на важливості наявності політичного досвіду. Бо спілкування з депутатами та міністрами — це непроста "марудна робота", — каже політолог.

— Пан Буданов — це грамотний диверсант, спеціаліст з відрізання голів. Він дуже гарний на своєму місці. А тут спілкуватися треба. "Там" — вороги, "там" — простіше. Поставив верховний головнокомандувач чи Генеральний штаб завдання, треба зробити диверсійну операцію, — готуються ресурси і це робиться. Тому що він — професійний військовий.

А чи готовий він йти на посаду, де [треба] розмовляти? Вести марудні розмови, перемовини — треба мати такий склад характеру. Чи зможе він це зробити і чи захоче так іти? Думаю, що може не захотіти, — висловив своє припущення керуючий партнер НАГ.

За його словами, віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров теж давно в системі, є досить активним і міг би очолити багато напрямків.

— Думаю, ця людина достатня, вже вправна в перемовному процесі, наприклад, збиранні голосів у парламенті і багато іншого. Тому це більш-менш прийнятні кандидати, відповідно до потрібних навичок, які вимагаються від голови Офісу президента, — підсумував Тарас Загородній.

