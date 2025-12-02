Пенсии украинцев не растут по банальной причине: экс-министр озвучил проблему

Пенсии повышают, а покупательная способность падает

Бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко считает, что индексация государственных выплат пенсионерам существенно уступает темпам инфляции. Разрыв между цифрами в отчетах правительства и фактическим подорожанием для пожилых людей продолжает расти.

Что нужно знать

Индексация пенсий отстает от реальной инфляции

Цены на необходимые товары растут гораздо быстрее

Пенсионные выплаты не компенсируют ежедневное удорожание

В комментарии "Телеграфу" Розенко объяснил, почему механизм индексации не компенсирует реальных расходов пенсионеров. Подробнее читайте в материале: "Пенсию повысят два раза в год: на сколько вырастут выплаты в 2026 году и кто останется "за бортом".

"Формально все выглядит справедливо: инфляция растет – пенсии индексируются. На самом деле ситуация намного сложнее. К сожалению, инфляция для тех товаров и услуг, или рост цен на те товары и услуги, которые используют именно пенсионеры, она значительно выше, чем утверждаемая потом правительством", — сказал Розенко.

По его словам, основная проблема заключается в методах, с помощью которых рассчитывают общую инфляцию. Поскольку все то, на что пенсионеры тратят большую часть своих доходов (продукты питания, лекарства, коммунальные услуги) дорожает гораздо быстрее, чем увеличиваются государственные выплаты. Но эти показатели балансируются другими товарами и услугами, которыми пенсионеры практически не пользуются.

Иногда цены на продукты растут на 25-30%, а затем мы видим отчеты правительства, что у нас инфляция 10, 12, 15%. Яркий пример – яйца, которые подорожали почти до 90 гривен за десяток, отметил Розенко.

Экс-министр объяснил, что в официальных расчетах этот скачок цены был нивелирован другими позициями потребительской корзины. "Пенсионеры видят реальный рост цен каждый день, когда приходят в магазин, но государство показывает совсем другие цифры", — добавил Розенко.

Какой размер минимальной пенсии в Украине по состоянию на декабрь 2025

Размер минимальной пенсии в Украине зависит от возраста и страхового стажа. По состоянию на декабрь 2025 года минимальные пенсии составляют:

3 758 гривен получают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а также граждане от 80 лет со стажем 20 – 25 лет;

3 613 гривны назначают пенсионерам 70 – 80 лет с полным стажем, а также лицам 75 – 80 лет со стажем от 20 до 25 лет;

3 323 гривны выплачивают украинцам старше 70 лет с полным стажем и людям с инвалидностью I группы;

3 038 гривен – минимальная гарантия для неработающих пенсионеров любого возраста, которые получают пенсию на общих основаниях.

