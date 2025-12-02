Пенсії українців не зростають через банальну причину: ексміністр озвучив проблему

Пенсії підвищують, але купівельна спроможність падає

Колишній міністр соціальної політики України Павло Розенко вважає, що індексація державних виплат пенсіонерам суттєво поступається темпам інфляції. Розрив між цифрами у звітах уряду та фактичним подорожчанням для людей похилого віку продовжує зростати.

Що треба знати

Індексація пенсій відстає від реальної інфляції

Ціни на необхідні товари зростають значно швидше

Пенсійні виплати не компенсують щоденне подорожчання

У коментарі "Телеграфу" Розенко детально пояснив, чому механізм індексації не компенсує реальних витрат пенсіонерів. Детальніше читайте у матеріалі: "Пенсію підвищать два рази за рік: на скільки зростуть виплати у 2026 та хто лишиться "за бортом".

"Формально все виглядає справедливо: інфляція зростає – пенсії індексуються. На жаль, інфляція для тих товарів та послуг, або зростання цін на ті товари та послуги, які використовують саме пенсіонери, вона значно вища, ніж заявлена згодом урядом", — сказав Розенко.

За його словами, основна проблема полягає у методах, за допомогою яких розраховують загальну інфляцію. Оскільки все те, на що пенсіонери витрачають більшу частину своїх доходів (харчові продукти, ліки, комунальні послуги), дорожчає набагато швидше, ніж збільшуються державні виплати. Але ці показники балансуються іншими товарами та послугами, якими пенсіонери практично не користуються.

Іноді ціни на продукти зростають на 25-30%, а потім ми бачимо звіти уряду, що у нас інфляція 10, 12, 15%. Яскравим прикладом є яйця, які подорожчали майже до 90 гривень за десяток, зазначив Розенко.

Ексміністр пояснив, що в офіційних розрахунках цей стрибок ціни був нівельований іншими позиціями споживчого кошика. "Пенсіонери бачать реальне зростання цін щодня, коли приходять у магазин, але держава показує зовсім інші цифри", — додав Розенко.

Який розмір мінімальної пенсії в Україні станом на грудень 2025 року

Розмір мінімальної пенсії в Україні залежить від віку та страхового стажу. Станом на грудень 2025 року мінімальні пенсії складають:

3758 гривень отримують непрацюючі пенсіонери віком від 65 років зі стажем 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, а також громадяни від 80 років зі стажем 20 – 25 років;

3613 гривні призначають пенсіонерам 70 — 80 років з повним стажем, а також особам 75 — 80 років зі стажем від 20 до 25 років;

3 323 гривні виплачують українцям старше 70 років з повним стажем та людям з інвалідністю І групи;

3038 гривень – мінімальна гарантія для непрацюючих пенсіонерів будь-якого віку, які отримують пенсію на загальних підставах.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 грудня в Україні відбулися зміни у пенсійних виплатах, порядку бронювання та нових комунальних тарифах.