Остался месяц. Часть пенсионеров может остаться без выплат: почему и как избежать

Проверку личности пенсионерам следует проходить только один раз в год

Находящиеся за рубежом пенсионеры живут на временно оккупированных территориях или имеют статус внутренне перемещенных лиц, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

"Телеграф" расскажет детали этой процедуры. Такое подтверждение лица необходимо для продления выплат и предотвращения случаев неправомерного начисления. Идентификацию можно пройти лично или дистанционно через видеоконференцию с работником Фонда.

Кому обязательно проходить идентификацию

ПФУ уточняет: требование касается не всех пенсионеров, а только имеющих повышенный риск потери связи с органами социального обеспечения.

Речь идет прежде всего о людях, которые живут за пределами Украины и получают пенсионные выплаты на банковскую карту, а также о тех, кто проживает на временно оккупированных территориях и пользуется картами украинских банков.

Идентифицироваться должны и внутренне перемещенные лица, получившие статус ВПЛ еще до полномасштабного вторжения, а также пенсионеры, более года не проводившие никаких операций со своим банковским счетом.

Что будет, если этого не сделать

Если человек из определенных категорий не пройдет идентификацию до конца 2025 года, его выплаты будут приостановлены. Полностью пенсии не лишают — после подтверждения личности все средства будут начислены.

Впрочем, важно исключение: те, кто не пройдет идентификацию и не сообщит ПФУ, что не получает пенсию от Российской Федерации, рискуют потерять выплаты с 1 января 2026 года.

Ведомство напоминает, что двойное получение пенсий запрещено законом и отсутствие российских выплат необходимо подтвердить отдельно.

Как пройти идентификацию

Процедуру можно выполнить несколькими способами, но наиболее популярным остается формат видеоконференции. На веб-портале ПФУ создана специальная форма, где нужно оставить свои данные, подтвердить, что вы находитесь за границей и выбрать время для онлайн-звонка. Во время разговора работник Фонда попросит показать документ, удостоверяющий личность, и уточнит основные персональные данные.

Где на сайте Пенсионного фонда найти вклад об идентификации

Другой вариант – авторизироваться в электронном кабинете с помощью "Дія. Подпись" или КЭП и пройти идентификацию онлайн без звонка.

По желанию можно обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда.

Люди, проживающие за границей, могут пройти процедуру через украинское консульство.

А клиенты "Ощадбанка" вообще могут не делать ничего отдельно — банк самостоятельно передает информацию о проведенной идентификации ПФУ.

Как сообщить ПФУ, что вы не получаете пенсию от РФ

Это можно сделать любым удобным способом:

через личный кабинет на портале ПФУ,

во время видеозвонка с работником Фонда,

лично в сервисном центре или просто отправив письменное уведомление по почте.

Форма произвольная – достаточно отметить, что человек не получает выплаты от российских пенсионных органов. Для тех, кто находится на ТОТ или только что переехал на подконтрольную территорию, этот шаг обязателен.

