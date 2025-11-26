"Рада нарушила закон"? Почему понижение космических пенсий не работает и как чиновники находят лазейки

Некоторые считают, что парламентарии "осознанно нарушили Основной закон"

Специальные понижающие коэффициенты для сверхвысоких пенсий в Украине не работают. Тысячи чиновников отменяют их из-за лазейки в законодательстве.

Что нужно знать:

С 2025-го правительство благодаря специальным мерам ограничило размер 17,7 тыс. пенсионных выплат.

Суды признают такие урезания незаконными.

В проекте бюджета на 2026-й законодатели наступают на те же грабли.

Об этом сообщает "Телеграф", просмотрев решение судей.

Детальнее читайте в материале: "Особые" пенсионеры придумали, как обойти ограничения правительства: кто и как поднимает себе выплаты до более чем 100 тыс. грн в месяц".

Пока больше половины пенсионеров получают до 5 тыс. грн, несколько тысяч "особых" украинцев на заслуженном отдыхе могут претендовать на десятки или даже сотни тысяч гривен в месяц. Это – специальные пенсионеры.

С 2025-го правительство благодаря специальным понижающим коэффициентам ограничило размер 17,7 тыс. пенсий. Это касается тех украинцев на пенсии, которые не участвовали в защите Украины против российской агрессии, начиная с 2014-го.

Однако абсолютное большинство этих 17,7 тыс. специальных пенсионеров обратились в суды и эти ограничения отменили.

Среди сотен судей, которые по всей стране принимают решение по отмене коэффициентов, есть и судья Кировоградского окружного админсуда Роман Брегей. На своей странице в Facebook судья пояснил, что ограничения должны были бы предусмотреть законом, а не постановлением правительства. Сейчас же возможность ограничения включили в закон о бюджете, но размер такого ограничения предусмотрен постановлением правительства. Это – незаконно.

"Суд сделал вывод, что в период действия военного положения допускается ограничение выплаты пенсий, но исключительно на основании закона. Так почему парламентарии сознательно нарушили Основной закон? Ответ очевиден. Не захотели принимать непопулярное решение. Почему? Чтобы не потерять симпатии избирателей, потому что все всегда мечтают переизбраться", — сказал он.

В бюджете на 2026-й (пока что проект) снова прописали введение коэффициентов, которые ограничат особые пенсии. Однако снова размер коэффициентов хотят оставить на усмотрение правительства, а не определить законом. Именно эту норму суды признавали незаконной.

"И это снова приведет к тому, что тысячи специальных пенсионеров, как и в 2025-м, через суд не только вернут космические выплаты, но и получают компенсацию за период, когда эти коэффициенты действовали", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько денег нужно откладывать ежемесячно украинцу среднего класса, чтобы его пенсия была $500.