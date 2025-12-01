Кому из пенсионеров доплатят, а у кого заберут: что изменится в выплатах с 1 декабря

До конца месяца некоторые пенсионеры должны пройти физическую идентификацию

С 1 декабря украинцев ждет ряд изменений. В частности, они коснутся и пенсионеров.

Что нужно знать:

Правительство пересмотрело размер выплат для семей Героев Небесной Сотни, новые суммы начисляются с 1 декабря

Пенсионеры, находящиеся за границей или на оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до конца месяца

Также им нужно подтвердить, что они не получают российскую пенсию

Детальнее о нововведениях первого месяца зимы читайте в материале "Телеграфа": Новые пенсии, тарифы и требования к бронированию: что изменится с 1 декабря

Повышение выплат для семей Героев Небесной Сотни

С 1 декабря ежемесячная доплата нетрудоспособным членам семей составляет 12 971 грн (если несколько получателей — сумма делится поровну). Ранее размер выплат составляет 5 000 грн, 6 500 грн или 8 000 грн в зависимости от количества иждивенцев — эти суммы были установлены еще в 2014 году.

Право на выплату имеют и те, кто получает пенсию по возрасту или инвалидности (если она назначена по закону о госстраховании). Максимальный размер пенсии со всеми доплатами – 23 610 грн.

Кто может потерять пенсию

Пенсионеры за границей или с оккупированных территорий должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря. Тем, кто не сделает этого, выплаты прекратят автоматически. Кроме того, пенсионер должен предотавить подтверждение, что он не получает пенсию от России. Сделать это можно через веб-портал ПФУ с видеоидентификацией или отправив документы по почте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими будут трудовые пенсии по инвалидности с 1 декабря 2025 года.