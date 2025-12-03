Две рыбы по цене одной: во львовском супермаркете появилась необычная "щурель" (видео)

От форели остался буквально один хвостик

В одном из львовских супермаркетов произошел необычный случай — хищная щука съела свою соседку по аквариуму — форель. Таким образом в магазине неожиданно появилась самая выгодная "акция" — две рыбы по цене одной.

Соответствующие видео было опубликовано в одном из популярных Telegram-каналов. На кадрах видно, что от форели остался буквально один хвостик.

Дело в том, что щука — это хищная рыба и для нее всё, что меньше по размеру (или сопоставимо) — это добыча. А форель, наоборот, подвижная и стайная рыба. То есть, если поместить щуку и форель вместе — это не "соседи", а обед и ужин в одном аквариуме.

В комментариях под видео новую "форму жизни" уже прозвали "щурелью" и считают, что рыб теперь должны продавать по цене одной. В то же время некоторые возмутились, как можно было поместить эти два несовместимых вида рыб вместе.

"Форель по цене щуки"

"Щука фаршированная"

"Додуматься же надо было — два таких вида поместить в один аквариум"

