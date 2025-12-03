Дві риби за однією ціною: у львівському супермаркеті з’явилася незвичайна "щурель" (відео)

Від форелі залишився буквально один хвостик

В одному із львівських супермаркетів стався незвичайний випадок — хижа щука з’їла свою сусідку по акваріуму — форель. Таким чином, у магазині несподівано з’явилася найвигідніша "акція" — дві риби за ціною однієї.

Відповідні відео було опубліковано в одному з найпопулярніших Telegram-каналів. На кадрах видно, що від форелі лишився буквально один хвостик.

Річ у тому, що щука — це хижа риба і для неї все, що менше за розміром (або можна порівняти) — це здобич. А форель, навпаки, рухлива та зграйна риба. Тобто, якщо помістити щуку та форель разом — це не "сусіди", а мисливець та його вечеря в одному акваріумі.

У коментарях під відео нову "форму життя" вже прозвали як "щурель" і вважають, що риб тепер мають продавати за ціною однією. Водночас деякі обурилися, як можна було помістити ці два несумісні види риб разом.

"Форель за ціною щуки"

"Щука фарширована"

"Додуматися ж треба було — два такі види помістити в один акваріум"

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в магазині "Аврора" помітили пухнастого "працівника". Він відпочивав прямо серед продуктів на одній із полиць.