"Ющенко" заметили в одном из ТРЦ Днепра (курьезное фото)

Читатель прислал "Телеграфу" забавное фото из Днепра

В Днепре на стоянке торгово-развлекательного центра "Апполо" на камеру попал автомобиль Mercedes-Benz S-Class в кузове W221. Примечательно, что у него на номерах написано "БДЖОЛЯР".

Курьезное фото "Телеграфу" прислал один из читателей. Автор снимка пошутил, что днепровский ТРЦ, вероятно, посетил третий президент Украины Виктор Ющенко.

Mercedes-Benz S-Class с номерами "БДЖОЛЯР"

Напомним, Ющенко, который в этом году отметил 71-летие, широко известен любовью к пчелам и пасеке. Его хобби в свое время породило множество мемов. Как признавался сам Виктор Андреевич, он буквально родился и вырос на пасеке.

"Это был образ жизни, это не ремесло какое-то… Это духовное ремесло, к которому в Украине отношение гораздо больше, чем какая-либо коммерция. Это образ жизни", — говорил Ющенко в своих интервью.

На выставке в Мельбурне мед с пасеки Ющенко получил высшую награду. Также его назвали лучшим в Париже. В 2021 году журналисты обнаружили пасеку в поместье третьего президента Украины в Безрадичах под Киевом. Похоже свое любимое хобби Виктор Андреевич не оставил даже в таком почетном возрасте.

Ранее во Львове произошел остроумный курьез с домашним любимцем. В сети завирусилось видео с четвероногим страстным "поклонником" Рождества. На ролике показана огромная черная собака, которая гуляет возле заведения в рождественском венке на шее.