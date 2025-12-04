"Совсем подурели". УП взбудоражила сеть сливом локации пребывания ГУР и военных

На место инцидента якобы приезжал заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Издание "Украинская правда" опубликовало материал о вооруженном конфликте между военнослужащими и представителя Главного управления разведки (ГУР), в котором указало точную локацию, где произошел конфликт. Это сильно возмутило пользователей, которые назвали такие действия государственной изменой и нарушением закона.

Что нужно знать:

УП взбудоражила сеть материалом о ГУР и военных

Карту локации издание не публиковало, но точное местонахождение военнослужащих назвало

На материал УП уже отреагировал нардеп Кучеренко и экс-замминистра обороны Маляр

В своем материале УП ссылается на информированные источники в правоохранительных органах, Генштабе и ГУР. Публикацию точной локации уже назвали наведением огня россиян.

"Между представителями ГУР и военнослужащими в/ч А4005 произошло столкновение на территории санатория "Октябрь" в Конча-Заспе с использованием оружия. В ГУР убеждают, что военные обустроились там незаконно и хотят вернуть объект", — пишет УП.

Как пишет издание, вечером 3 декабря представители ГУР МОУ зашли на территорию санатория и заняли ее. Они якобы выбили ворота и поломали забор, начали стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих в/ч А4005, которым нанесли травмы.

Впоследствии бойцы ГУР пленных отпустили и забаррикадировались на территории. Они отказались пускать стражей порядка и военные государственные органы на территорию санатория. Также на место происшествия прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александр Сырский и ВСП (Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины).

При этом источники с ГУР говорят, что военные на этой территории находятся незаконно, а военнослужащие, что пребывание разведчиков незаконно.

Реакция украинцев на материал УП

На эту публикацию уже отреагировали гражданские деятели и другие журналисты. Так, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула: "После такого заголовка обе стороны должны покинуть объект, потому что он засвечен для врага. Теперь там крайне опасно находиться и военным ВСУ, и ГУР".

Нардеп Алексей Кучеренко назвал журналистов УП "безмозглыми идиотами", которые указали на цель врага для атаки.

"Цель указана. Пока у меня все", — говорится в сообщении.

В сети пользователи поддержали мнение нардепа и Маляр, отметив, что журналисты в погоне за сенсацией перешли границу. Украинцы возмущены этим материалом:

"Украинская правда" сошла с ума уже вкрай?

Дебилы и идиоты.. у меня нет слов

Осталось только еще геолокацию сбросить с места, а так все есть. Нет слов. Я бы реальные сроки давала за такое.

Такие же идиоты, как и народные депутаты, которые сливают ОRION … Из одного теста, болваны, что там, что там мозгов нет…

Распространение информации о передвижении военных – это уже государственная измена? Или еще нет?

Какой ужас! Понятие "военная тайна" мутировало в "военная сенсация"!

Заметим, что некоторые пользователи наоборот долили масла в огонь комментариями о нахождении военных на вышеуказанной локации:

Так они здесь сидят у нас долгое время уже… Перекрыли пляж санатория для людей, все возмущались на этот счет, дачники у которых участки вплотную к санаторию подходят, у которых доступа к воде нет.

