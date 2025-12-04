"Зовсім подуріли". УП розбурхала мережу злиттям локації перебування ГУР та військових

На місце інциденту нібито приїздив заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Видання "Українська правда" опублікувало матеріал про сутичку між військовослужбовцями та представника Головного управління розвідки (ГУР), у якому вказало точну локацію, де стався конфлікт. Це сильно обурило користувачів, які вже назвали такі дії державною зрадою та порушенням закону.

Що треба знати:

УП розбурхала мережу матеріалом про ГУР та військових

Карту локації видання не публікувало, але точне місце перебування військовослужбовців назвало

На новину УП вже відреагував нардеп Кучеренко та ексзаступниця міністра оборони Маляр

У своєму матеріалі УП посилається на поінформовані джерела в правоохоронних органах, Генштабі та ГУР. Публікацію точної назви локації вже назвали наведенням вогню росіян.

"Між представниками ГУР та військовослужбовцями в/ч А4005 сталося заворушення на території санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі із використанням зброї. В ГУР переконують, що військові облаштувалися там незаконно і хочуть повернути об'єкт", — пише УП.

Як пише видання, ввечері 3 грудня представники ГУР МОУ зайшли на територію санаторію та зайняли її. Вони нібито вибили ворота та поламали паркан, розпочали стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, яким нанесли травми.

Згодом бійці ГУР полонених відпустили та забарикадувались на території. Вони відмовились пускати правоохоронців та військові державні органи на територію санаторію. Також на місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та ВСП (Військова служба правопорядку у Збройних Силах України).

При цьому джерела з ГУР кажуть, що військові на цій території знаходяться незаконно, а військовослужбовці, що перебування розвідників незаконне.

Реакція українців на матеріал УП

На цю публікацію вже відреагували громадські діячі та інші журналісти. Так, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила: "Після такого заголовка обидві сторони повинні залишити об‘єкт, бо він засвічений для ворога. Тепер там вкрай небезпечно знаходитись і військовим ЗСУ, і ГУР".

Допис Маляр по УП

Нардеп Олексій Кучеренко назвав журналістів УП "безмозкими ідіотами", які вказали ціль ворогу для атаки.

"Ціль вказано. Поки що в мене все", — йдеться у повідомленні.

Допис Кучеренка про УП

У мережі користувачі підтримали думку нардепа та Маляр, наголосивши, що журналісти у гонитві за сенсацією перейшли межу. Українці обурені цим матеріалом:

"Українська правда" здуріла вже вкрай?

Дебіли і ідіоти.. в мене немає слів

Залишилось тільки ще геолокацію скинуть з місця, а так все є. Нема слів. Я б вже реальні терміни давала за таке.

Такі самі ідіоти як і народні депутати, які зливають ОRION… З одного тіста, йолопи, що там що там мозку немає …

Поширення інформації про пересування військових — це вже державна зрада? Чи ще ні?

Який жах! Поняття "військова таємниця" мутувало у "військова сенсація"!

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вбили працівника компанії, що виготовляє ракети "Фламінго".