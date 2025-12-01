Россияне убили работника компании, которая производит ракеты "Фламинго"

Из-за удара РФ по Вышгороду пострадали 19 человек

Работник компании Fire Point, известной производством ракет "Фламинго", погиб в результате российского удара по Вышгороду поздно вечером 29 ноября. Семья мужчины находится в больнице в критическом состоянии.

Что нужно знать:

Из-за удара РФ по Вышгороду поздно вечером в субботу пострадало 19 человек, один человек погиб

Погибший работал в компании, производящей ракеты "Фламинго"

Главный конструктор Fire Point отметил, что россиянам повезло, что Украина не бьет в ответ по их жилым домам

О гибели сотрудника компании сообщил главный конструктор и соучредитель Fire Point Денис Штиллерман в соцсети Х. Напомним, из-за российской атаки на Вышгород погиб один человек, еще 19 пострадали.

К счастью для россиян, мы, в отличие от них, не наносим ответных ударов на ежедневные обстрелы наших мирных городов по их жилым домам. Потому что мы хорошо знаем, где многие враги живут вместе со своими семьями, — написал он

Атака РФ на Вышгород – что известно

Пожар в доме в Вышгороде, атакованном РФ

Так выглядит дом после удара

Поздним вечером 29 ноября, россияне ударили дронами по городу Вышгород в Киевской области. Под атакой оказались жилые дома, в результате чего произошел пожар, есть разрушения и повреждения.

Как писал "Телеграф", специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что все три ударных беспилотника, которыми россияне атаковали Вышгород, были оснащены кассетными боеприпасами. "Шахеды" сначала сбросили бомбы на город, а затем ударили по домам.