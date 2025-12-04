У нас еще есть запас прочности: Берлинская о трех целях "мирного плана" и ошибке России

Москва устроила шоу для всего мира

Путин организовал большой спектакль с так называемым "мирным планом", чтобы узнать реакцию мира и ослабить Украину. Кремль использовал эту ситуацию для трех важных целей: изучить действия партнеров, скомпрометировать американских чиновников и запустить пропаганду капитуляции. Однако у Украины достаточно сил, чтобы остановить продвижение российских войск на фронте.

Что нужно знать:

РФ создает иллюзию готовности к миру

Москва пыталась скомпрометировать США перед Китаем

Ситуация не так критична, как кажется

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер, основательница проекта "Victory Drones" Мария Берлинская. Подробнее читайте в материале: "Мы можем остановить Путина на наших условиях. Одна цифра и РФ пробуксует, – Мария Берлинская".

Берлинская убеждена, что российский президент запустил переговорную инициативу по трем конкретным мотивам. Первая цель – понять расстановку сил на международной арене и увидеть, как реагируют на такие шаги Украина, США и европейские партнеры.

Этот спектакль показал расстановку сил на шахматной доске: кто как среагировал, какие были следующие шаги? …Это же супер полезно! Ты получаешь много данных, чтобы прогнозировать и планировать дальнейшие действия объяснила волонтер.

Вторая цель заключалась в дискредитации американских властей перед миром, особенно перед Китаем. По словам Берлинской, российские чиновники подготовили документ, который американские политики представили как собственный план, разработанный в Вашингтоне. Волонтер отметила, что Путин таким образом показал некомпетентность американских чиновников в вопросах мировой стратегии.

Третья цель касалась непосредственно Украины. Россия пыталась запустить масштабную информационную кампанию через ботофермы, которые писали комментарии о необходимости принять какие-либо условия и сдаться. Берлинская назвала это операцией по расшатыванию украинского общества изнутри.

Создается фиктивная иллюзия, что Путин, если ему отдать что-то, готов остановиться. Это базовые правила – надо разочаровывать противоположную сторону, отметила учредительница "Victory Drones.

Волонтер подчеркнула, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, потери и удары по энергетической инфраструктуре, Украина сохраняет запас прочности. По ее словам, страна может заставить Путина остановиться, даже если это не означает мгновенного возвращения границ 1991 года. Главная задача сейчас – остановить дальнейшее продвижение российских войск.

