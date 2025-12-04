Есть цифра, после которой россияне на фронте пробуксуют, — Берлинская

Волонтер объяснила, что может изменить ход войны

Украина может остановить продвижение российских войск на фронте, если достигнет одной конкретной цифры. Сейчас Вооруженные силы ежемесячно уничтожают около 16 тысяч оккупантов, но этого недостаточно для остановки наступления. Россия мобилизует по 35 тысяч человек каждый месяц, поэтому их армия постоянно пополняется новыми силами.

Что нужно знать:

Машина войны РФ имеет предел мощности

Потери нужно увеличить почти вдвое

Технологизация фронта – ключ к победе

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер, основательница проекта "Victory Drones" Мария Берлинская. Подробнее читайте в материале: "Мы можем остановить Путина на наших условиях. Одна цифра и РФ пробуксует, – Мария Берлинская".

Берлинская объяснила, что остановка русского наступления зависит от простой математики. Москва ежемесячно отправляет на фронт около 35 тысяч новых мобилизованных. Украинские военные в среднем уничтожают 16 тысяч вражеских солдат за тот же период.

Такого темпа потерь недостаточно, чтобы остановить продвижение окупантов. Россияне компенсируют все потери и даже увеличивают группировку на передовой. Поэтому армия РФ продолжает наступать, хотя и медленно.

Как достичь критической цифры

Волонтер уверена, что достичь нужного уровня потерь врага вполне реально. Для этого необходимо активно внедрять технологии на линии фронта. Украина должна отказаться от устаревших методов войны и перейти на новые подходы.

Это абсолютно реальные вещи, если общество включится в технологическую войну: изготовление, популяризация технологий, обучение людей как это применять. Нам нужно просто думать математически и тратить время на то, чтобы мы получили эту цифру – 32 тысячи, объяснила Берлинская.

Ключевым решением волонтер называет изменение соотношения потерь между украинскими и российскими войсками. Сейчас это один к трем или один к четырем в пользу Украины. Но с помощью технологий можно добиться соотношения один к шести, семи или даже восьми.

Берлинская отмечает, что фронт нужно держать не людьми, а технологическими средствами. Пехота должна находиться на безопасном расстоянии от линии соприкосновения. Один километр фронта сейчас могут удерживать всего четыре-пять бойцов.

Что нужно изменить на фронте

Волонтер критикует отсутствие должной подготовки оборонительных линий. Украина постоянно отходит на неподготовленные позиции без укреплений. Это приводит к тому, что небольшое количество людей должно держать огромную территорию.

Правильный подход предполагает создание укрепленной линии глубиной 25-30 километров. Позиции должны быть заминированы, фортифицированы и максимально усложнены для врага. На таких участках необходимо активно использовать наземные работы и дистанционное управление дронами.

Мария Берлинская

Берлинская уверена, что уже сейчас начинается эра дистанционного управления беспилотниками. Оператор может сидеть в Житомире и управлять дроном, работающим под Покровском. Такая система значительно снижает риски людей на передовой.

Волонтер также говорит о развитии автономных систем. Человек не управляет роботом напрямую, а только задает алгоритм действий. После этого техника сама выполняет задание. Например, небольшой рой дронов может летать и самостоятельно атаковать любую обнаруженную технику или солдат противника.

