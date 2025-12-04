У нас ще є запас міцності: Берлінська про три цілі "мирного плану" і помилку Росії

Москва влаштувала шоу для всього світу

Путін організував великий спектакль із так званим "мирним планом", щоб дізнатися реакцію світу та послабити Україну. Кремль використав цю ситуацію для трьох важливих цілей: вивчити дії партнерів, скомпрометувати американських чиновників та запустити пропаганду про капітуляцію. Проте, Україна має достатньо сил, щоб зупинити просування російських військ на фронті.

Що треба знати:

РФ створює ілюзію готовності до миру

Москва намагалася скомпрометувати США перед Китаєм

Ситуація не така критична, як здається

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка, засновниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська. Детальніше читайте у матеріалі: "Ми можемо зупинити Путіна на наших умовах. Одна цифра і РФ пробуксує, – Марія Берлінська".

Берлінська переконана, що російський президент запустив переговорну ініціативу з трьома конкретними мотивами. Перша ціль – зрозуміти розстановку сил на міжнародній арені та побачити, як реагують на такі кроки Україна, США та європейські партнери.

Цей спектакль показав розстановку сил на шахівниці: хто як зреагував, які були наступні кроки? … Це ж супер корисно! Ти отримуєш багато даних, щоб прогнозувати і планувати подальші дії пояснила волонтерка.

Друга мета полягала у дискредитації американської влади перед світом, особливо перед Китаєм. За словами Берлінської, російські чиновники підготували документ, який американські політики представили як власний план, розроблений у Вашінгтоні. Волонтерка зазначила, що Путін таким чином показав некомпетентність американських високопосадовців у питаннях світової стратегії.

Третя ціль стосувалася безпосередньо України. Росія намагалася запустити масштабну інформаційну кампанію через ботоферми, які писали коментарі про необхідність прийняти будь-які умови та здатися. Берлінська назвала це операцією з розхитування українського суспільства зсередини.

Створюється фіктивна ілюзія, начебто Путін, якщо йому віддати щось, готовий зупинитися. Це базові правила – треба зневірювати протилежну сторону, зазначила засновниця "Victory Drones.

Волонтерка підкреслила, що попри складну ситуацію на фронті, втрати та удари по енергетичній інфраструктурі, Україна зберігає запас міцності. За її словами, країна може змусити Путіна зупинитися, навіть якщо це не означатиме миттєвого повернення кордонів 1991 року. Головне завдання зараз – зупинити подальше просування російських військ.

