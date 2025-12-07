Украинцам начали выплачивать 6500 грн: для оформления осталось совсем мало времени

Заявки на Теплую зиму уже зарегистрировали 323 443 украинца

Начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан. Программа Теплая зима является частью зимней поддержки.

Что нужно знать:

Начались выплаты украинцам 6500 грн в рамках программы Теплая зима

Деньги можно потратить на лекарства, одежду и обувь в течение полугода

Подать заявку можно до середины декабря через Дию или офлайн в Пенсионном фонде

Всего на эту выплату уже подалось 323 443 человека. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она напомнила, что программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке. Под ее действие подпадают:

дети под опекой;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры с надбавкой по уходу.

"Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств", – добавила глава правительства.

Как подать заявку на получение 6500 грн

Подать заявку можно двумя способами:

Онлайн — через портал или приложение Дия, для чего:

установить мобильное приложение на устройство или обновить его до последней версии, если оно установлено;

подключиться к Интернету и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

выбрать в меню Дии услугу по оформлению единовременной денежной помощи;

открыть специальный счет или проверить его номер, если он уже отображен в приложении;

сформировать и подать заявление на помощь.

Заявка должна содержать следующие данные о получателе пособия:

фамилия, имя, отчество (если есть);

задекларированный/зарегистрированный или фактический адрес проживания;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

дата рождения;

номер специального счёта.

Данные о детях до 18 лет (если заявка подается по ним):

фамилия, имя, отчество (если есть);

дата рождения;

серия и номер свидетельства о рождении или другой документ, подтверждающий факт рождения (для детей до 14 лет, а при отсутствии паспорта – до 16 лет);

серия и номер паспорта гражданина Украины или загранпаспорта (для детей, имеющих такие документы).

Следует отметить, что заявка подается отдельно на каждого ребенка.

Необходимые сведения для автоматического формирования заявления Дия получает из Единой системы в режиме электронного взаимодействия.

После формирования документ блокируется от редактирования и передается в Единую систему, откуда поступает в Пенсионный фонд Украины для дальнейшей проработки.

2. Офлайн – в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Напомним, украинцам не нравится ограничение категорий, куда можно потратить средства Зимней поддержки, а некоторым до сих пор не удалось воспользоваться программой из-за технических проблем.