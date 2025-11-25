Украинцам выплатят 6 500 грн на одежду и лекарства: как и где подать заявку

Этот вид материальной помощи могут получить не все украинцы

В 2025 году правительство ввело программу Зимняя поддержка, которая включает несколько новых направлений помощи. В частности, вводится программа Теплая зима, предусматривающая единовременную выплату 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения.

Об условиях участия в программе Теплая зима рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Кто получит 6 500 грн

Помощь рассчитана на:

детей, находящихся под опекой;

детей с инвалидностью, а также детей-воспитанников приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

лиц с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц;

детей среди ВПЛ, которые уже получают выплату на проживание;

детей из малообеспеченных семей младше 18 лет;

одиноких пенсионеров, получающих надбавку по уходу.

Когда можно подавать заявление

Подача заявок на получение единовременного пособия началась 18 ноября, из-за чего в Дие даже произошел сбой. Это еще можно сделать до 17 декабря 2025 года.

Как подать заявку на получение 6500 грн

Подать заявку можно двумя способами:

Онлайн — через портал или приложение "Дия", для чего:

установить мобильное приложение на устройство или обновить его до последней версии, если оно установлено;

подключиться к Интернету и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

выбрать в меню Дии услугу по оформлению единовременной денежной помощи;

открыть специальный счет или проверить его номер, если он уже отображен в приложении;

сформировать и подать заявку на помощь.

Заявка должна содержать следующие данные о получателе пособия:

фамилия, имя, отчество (если есть);

задекларированный/зарегистрированный или фактический адрес проживания;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

дата рождения;

номер специального счета.

Данные о детях до 18 лет (если заявка подается по ним):

фамилия, имя, отчество (если есть);

дата рождения;

серия и номер свидетельства о рождении или другой документ, подтверждающий факт рождения (для детей до 14 лет, а при отсутствии паспорта – до 16 лет);

серия и номер паспорта гражданина Украины или загранпаспорта (для детей, имеющих такие документы).

Следует отметить, что заявка подается отдельно на каждого ребенка.

Необходимые сведения для автоматического формирования заявления Дия получает из Единой системы в режиме электронного взаимодействия.

После формирования документ блокируется от редактирования и передается в Единую систему, откуда поступает в Пенсионный фонд Украины для дальнейшей обработки.

2. Офлайн – в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Куда зачислят деньги

Средства будут зачислены:

• на текущий счет со специальным режимом использования (если таковой открыт в банке);

• на Дия.Карту.

Эти выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины.

На что можно потратить

Деньги можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления. Однако в отличие от 1000 грн, по которым список товаров значительно шире, 6500 грн можно потратить исключительно на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

Напомним, украинцам не нравится ограничение категорий, куда можно потратить средства Зимней поддержки, а некоторым до сих пор не удалось воспользоваться программой из-за технических проблем.