Українцям почали виплачувати 6500 грн: для оформлення залишилося зовсім мало часу

Заявки на Теплу зиму вже зареєстрували 323 443 українців

Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Програма Тепла зима є частиною Зимової підтримки.

Що треба знати:

Почалися виплати українцям 6500 грн в рамках програми Тепла зима

Гроші можна витратити на ліки, одяг та взуття протягом пів року

Подати заявку можна до середини грудня через Дію або офлайн у Пенсійному фонді

Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людей. Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки. Під її дію підпадають:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд.

"Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів", – додала очільниця Уряду.

Як подати заявку на отримання 6 500 грн

Подати заявку можна двома способами:

Онлайн — через портал або застосунок "Дія", для чого:

встановити мобільний додаток на пристрій або оновити його до останньої версії, якщо він встановлений;

підключитися до Інтернету та пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію;

вибрати у меню Дії послугу з оформлення одноразової грошової допомоги;

відкрити спеціальний рахунок або перевірити його номер, якщо він уже відображений у застосунку;

сформувати й подати заяву на допомогу.

Заявка має містити такі дані про отримувача допомоги:

прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);

задекларована/зареєстрована або фактична адреса проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

номер спеціального рахунку.

Дані про дітей до 18 років (якщо заявка подається щодо них):

прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);

дата народження;

серія та номер свідоцтва про народження або інший документ, що підтверджує факт народження (для дітей до 14 років, а за відсутності паспорта — до 16 років);

серія й номер паспорта громадянина України або закордонного паспорта (для дітей, які мають такі документи).

Варто зазначити, що заявка подається окремо на кожну дитину.

Необхідні відомості для автоматичного формування заяви Дія отримує з Єдиної системи у режимі електронної взаємодії.

Після формування документ блокується від редагування та передається до Єдиної системи, звідки надходить до Пенсійного фонду України для подальшого опрацювання.

2. Офлайн — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, українцям не подобається обмеження категорій, куди можна витратити кошти Зимової підтримки, а декому досі не вдалось скористатись програмою через технічні проблеми.