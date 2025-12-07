Українцям почали виплачувати 6500 грн: для оформлення залишилося зовсім мало часу
Заявки на Теплу зиму вже зареєстрували 323 443 українців
Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Програма Тепла зима є частиною Зимової підтримки.
Що треба знати:
- Почалися виплати українцям 6500 грн в рамках програми Тепла зима
- Гроші можна витратити на ліки, одяг та взуття протягом пів року
- Подати заявку можна до середини грудня через Дію або офлайн у Пенсійному фонді
Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людей. Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Вона нагадала, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки. Під її дію підпадають:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- діти ВПО, які отримують виплати на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей;
- люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;
- одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд.
"Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів", – додала очільниця Уряду.
Як подати заявку на отримання 6 500 грн
Подати заявку можна двома способами:
- Онлайн — через портал або застосунок "Дія", для чого:
- встановити мобільний додаток на пристрій або оновити його до останньої версії, якщо він встановлений;
- підключитися до Інтернету та пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію;
- вибрати у меню Дії послугу з оформлення одноразової грошової допомоги;
- відкрити спеціальний рахунок або перевірити його номер, якщо він уже відображений у застосунку;
- сформувати й подати заяву на допомогу.
Заявка має містити такі дані про отримувача допомоги:
- прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);
- задекларована/зареєстрована або фактична адреса проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- дата народження;
- номер спеціального рахунку.
Дані про дітей до 18 років (якщо заявка подається щодо них):
- прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);
- дата народження;
- серія та номер свідоцтва про народження або інший документ, що підтверджує факт народження (для дітей до 14 років, а за відсутності паспорта — до 16 років);
- серія й номер паспорта громадянина України або закордонного паспорта (для дітей, які мають такі документи).
Варто зазначити, що заявка подається окремо на кожну дитину.
Необхідні відомості для автоматичного формування заяви Дія отримує з Єдиної системи у режимі електронної взаємодії.
Після формування документ блокується від редагування та передається до Єдиної системи, звідки надходить до Пенсійного фонду України для подальшого опрацювання.
2. Офлайн — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, українцям не подобається обмеження категорій, куди можна витратити кошти Зимової підтримки, а декому досі не вдалось скористатись програмою через технічні проблеми.