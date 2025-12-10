Отключения уйдут первыми из этих регионов? В каких областях энергетику восстановят быстрее всего

Энергетика в Ивано-Франковской области показывает самую лучшую динамику восстановления

Массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины наносят серьезный ущерб, но ситуацию пока удается держать под контролем. Энергетическая инфраструктура на западе Украины возвращается в рабочее состояние быстрее, чем в других регионах.

Что нужно знать:

В Украине повреждены все объекты генерации энергии, кроме АЭС

Полного блэкаута в Украине не будет

Энергетика на западе Украины восстановится быстрее

"Сейчас этап восстановления. Я думаю, что первые результаты уже скоро будут ощутимы. Ситуация улучшится в большей части Центральной Украины и местами на юге", — сказал Харченко.

Он предположил, что для того, чтобы действительно ситуация с электричеством улучшилась, необходимо до полутора недель времени. Также, по словам эксперта, некоторые регионы проведут ремонты быстрее.

"На западе Украины удастся восстановиться немного быстрее. В частности, в Ивано-Франковсковской области быстрее всего будет улучшаться ситуация с энергоснабжением", — отметил Харченко.

Он добавил, что восстановление будет идти не по всей западной Украине сразу. Это будет происходить локально, в зависимости от ситуации на конкретных объектах.

