Отключения уйдут первыми из этих регионов? В каких областях энергетику восстановят быстрее всего
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Энергетика в Ивано-Франковской области показывает самую лучшую динамику восстановления
Массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины наносят серьезный ущерб, но ситуацию пока удается держать под контролем. Энергетическая инфраструктура на западе Украины возвращается в рабочее состояние быстрее, чем в других регионах.
Восстановление энергетики уже идет и уже совсем скоро будет заметен результат. Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подробнее рассказал в материале "Телеграфа": Апокалипсис с блэкаутами отменяется: названо время восстановления энергетики в Украине.
Что нужно знать:
- В Украине повреждены все объекты генерации энергии, кроме АЭС
- Полного блэкаута в Украине не будет
- Энергетика на западе Украины восстановится быстрее
"Сейчас этап восстановления. Я думаю, что первые результаты уже скоро будут ощутимы. Ситуация улучшится в большей части Центральной Украины и местами на юге", — сказал Харченко.
Он предположил, что для того, чтобы действительно ситуация с электричеством улучшилась, необходимо до полутора недель времени. Также, по словам эксперта, некоторые регионы проведут ремонты быстрее.
"На западе Украины удастся восстановиться немного быстрее. В частности, в Ивано-Франковсковской области быстрее всего будет улучшаться ситуация с энергоснабжением", — отметил Харченко.
Он добавил, что восстановление будет идти не по всей западной Украине сразу. Это будет происходить локально, в зависимости от ситуации на конкретных объектах.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Харченко назвал три пути развития энергетической отрасли в Украине.