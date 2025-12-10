Відключення підуть першими із цих регіонів? В яких областях енергетику відновлять найшвидше

Енергетика в Івано-Франківській області показує найкращу динаміку відновлення

Масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України завдають серйозної шкоди, але ситуацію поки що вдається тримати під контролем. Енергетична інфраструктура на заході України повертається до робочого стану швидше, ніж в інших регіонах.

Відновлення енергетики вже йде і вже незабаром буде помітний результат. Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко докладніше розповів у матеріалі "Телеграфа":Апокаліпсис із блекаутами скасовується: названо час відновлення енергетики в Україні.

Що потрібно знати:

В Україні пошкоджено всі об’єкти генерації енергії, крім АЕС

Повного блекауту в Україні не буде

Енергетика на заході України відновиться швидше

"Зараз етап відновлення. Я думаю, що перші результати вже скоро будуть відчутні. Ситуація покращиться здебільшого Центральною Україною та місцями на півдні", — сказав Харченко.

Він припустив, що для того, щоб справді ситуація з електрикою покращилася, необхідно до півтора тижнів часу. Також, за словами експерта, деякі регіони проведуть ремонти швидше.

"На заході України вдасться відновитися трохи швидше. Зокрема, в Івано-Франківській області найшвидше покращуватиметься ситуація з енергопостачанням", — зазначив Харченко.

Росіяни продовжують знищення енергетичної інфраструктури України. Фото ПРООН-Україна/О. Ратуш

Він додав, що відновлення йтиме не по всій західній Україні одразу. Це відбуватиметься локально, залежно від ситуації на конкретних об’єктах.

Олександр Харченко. Фото Цензор.

