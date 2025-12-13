Одесса без воды и света надолго? В ГВА дали неутешительный прогноз

В городе разворачивают дополнительные пункты несокрушимости и раздачи воды

В результате российского удара по Одесской области возникли проблемы с водоснабжением и электроснабжением. Пока местные власти не готовы сказать, когда в Одессе наладится ситуация с водой.

Что нужно знать:

В ночь на 13 декабря Россия нанесла самый массированный удар по Одессе

В области и городе развернуто почти 500 пунктов несокрушимости

Организован подвоз воды в отдельные регионы

Об этом заявил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак на брифинге с первым заместителем председателя ГСЧС Украины Виталием Миронюком. По словам главы МВА, больше всего от российской атаки пострадала именно Одесса.

"Первоочередная задача энергетиков по всей области — обеспечить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, чтобы возобновить подачу воды и тепла", — говорит Лысак.

В то же время, назвать хотя бы приблизительное время или дату восстановления водоснабжения в Одессе он не смог. Ведь во время российского удара была повреждена значительная часть энергетических мощностей.

В сети уже публикуют видео, как возле бюветов и магазинов с разливом воды скопились огромные очереди. В магазинах с полок забирают большие баклажки воды и не только. Ситуация с городом довольно тяжелая.

Однако украинские энергетики уже вернули свет для 40 тысяч жителей Одесской области. Развернуто 428 пунктов несокрушимости, работающих круглосуточно. Работают 16 бюветов на альтернативных источниках питания, организовано 16 пунктов раздачи воды. Доставка воды в районы города уже начата. В ближайшее время планируем развернуть еще 32 пункта несокрушимости там, где потребность самая большая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Одессе работают пункты несокрушимости и можно подзарядить гаджеты.