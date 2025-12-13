Одеса без води та світла надовго? У МВА дали невтішний прогноз

У місті розгортають додаткові пункти незламності та роздачі води

Внаслідок російського удару по Одеській області виникли проблеми з водопостачанням та електропостачанням. Наразі місцева влада не готова сказати, коли в Одесі налагодиться ситуація з водою.

Що треба знати:

У ніч на 13 грудня Росія завдала наймасованішого удару по Одесі

В області та місті розгорнуто майже 500 пунктів незламності

Організовано підвезення води в окремі регіони

Про це заявив начальник Одеської МВА Сергій Лисак на брифінгу з першим заступником голови ДСНС України Віталієм Миронюком. За словами голови МВА, найбільше від російської атаки постраждала саме Одеса.

"Першочергове завдання енергетиків по всій області — забезпечити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, щоб відновити подачу води та тепла", — каже Лисак.

Водночас назвати хоча б приблизний час чи дату відновлення водопостачання в Одесі він не зміг. Адже під час російського удару було пошкоджено значну частину енергетичних потужностей.

У мережі вже публікують відео, як біля бюветів та магазинів з розливом води зібрались величезні черги. У магазинах с полиць забирають великі баклажки води і не тільки. Ситуація с місті досить важка.

Однак українські енергетики вже повернули світло для 40 тисяч мешканців Одещини. Розгорнуто 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово. Працюють 16 бюветів на альтернативних джерелах живлення, організовано 16 пунктів роздачі води. Доставка води до районів міста вже розпочата. Найближчим часом плануємо розгорнути ще 32 пункти незламності там, де потреба найбільша.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Одесі працюють пункти незламності та можна підзарядити гаджети.