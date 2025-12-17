Россия снова "взяла" Купянск, Путина "накормили" фейковыми картами: для чего ему врут и при чем здесь Трамп

У Путина отчитались об очередных "победах"

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии официально заявил, что группировка "Запад" якобы полностью заняла Купянск. По его словам, теперь российские войска отражают "безуспешные попытки ВСУ вернуть город". Проблема только в одном — это полная ложь, причем настолько наглая, что ее опровергает буквально каждый факт.

Что нужно знать:

Зеленский был в городе пять дней назад

Москва регулярно лжет о захвате городов

Россия рисует фальшивые победы для Трампа

"Телеграф" рассказывает, почему Россия постоянно придумывает захват украинских городов и как это связано с Дональдом Трампом.

Всего пять дней назад, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично побывал на Купянском направлении. Он записал видео у знаменитой стелы на въезде в город — тот самый, который россияне якобы контролируют. Сложно оккупировать город, когда там находится глава государства.

Владимир Зеленский посетил Купянск

Москва рисует карту для Трампа вместо реальных боев

Зачем Белоусов лжет так откровенно? Вероятно, Россия сейчас пытается нарисовать карту "побед", чтобы показать президенту США Дональду Трампу: сопротивление Украины вроде бы бесполезно, Киев слаб, поэтому пора договариваться на российских условиях.

"Такая пропаганда распространяется потому, что продолжается переговорный процесс. Россия таким образом пытается создать информационный фон и убедить Запад, мол, именно на Украину надо давить, ведь Киев якобы в слабой позиции, а у России есть стратегическая инициатива на фронте", — объяснял военнослужащий Сил ТрО ВСУ Дмитрий Мусиенко.

Но есть и внутренняя причина. Герасимов и Белоусов докладывали о якобы "взятии Купянска" еще 21 ноября. Признать сейчас перед главой России, что город не только не взят, но и потерян на 90% после контратаки – значит расписаться в собственной некомпетентности. Поэтому проще продолжать лгать.

Покровск "упал", Часов Яр "взят", Курщина "освобождена": список вымышленных побед

Купянск – далеко не первый случай. Российское командование регулярно докладывает о захватах городов, которые на самом деле держит Украина. В начале декабря пропагандистские каналы заявляли о "входе в центр Покровска" и быстром падении города. По состоянию на 17 декабря Сырский подтвердил: ВСУ не только держат оборону, но и отразили 56 квадратных километров к западу от города, отодвинув линию фронта от ключевых логистических узлов.

Весь 2024 и 2025 годы Белоусов докладывал о "взятии стратегических высот" во Часовом Яру и "зачистке микрорайонов". Город до сих пор не захвачен.

А вот Курская область вообще стала хитом русской лжи. Начиная с начала легендарной операции ВСУ, пропаганда еженедельно назначала "крайние сроки" вытеснения ВСУ.

Выступая перед хозяином Кремля на расширенной коллегии, Белоусов рассказал об "успехах" в Запорожской области, в частности, о взятии села Малая Токмачка. Его слова иллюстрировали карты. Проблема – на этой карте "захваченная" деревня переместилась примерно на 20 километров к западу от своего реального местоположения. И таких примеров еще много.

Карта, которую продемонстрировали Путину

Где на самом деле на карте Малая Токмачка и Орехов

Виртуальная война вместо реальной: чем это грозит Кремлю

Российское руководство строит "виртуальную карту" войны. Сначала сообщают о победе, а затем пытаются подогнать реальность под доклад, бросая в мясные штурмы тысячи людей. Ложь Белоусова о Купянске — это попытка продать Трампу "завершенную операцию", которой на самом деле нет.

Парадокс состоит в том, что такая система лжи может стать проблемой для самой России. Если Трамп поверит в победы и начнет переговоры, а потом выяснится реальное положение дел — доверие будет разрушено. Москва рискует оказаться в ловушке собственной пропаганды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что наступление РФ под Купянском "сдулось". Мы рассказывали, почему россияне остановились и есть ли угроза для ВСУ.