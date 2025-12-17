Росія знову "взяла" Куп'янськ, Путіна "нагодували" фейковими картами: для чого йому брешуть та до чого тут Трамп

У Путіна відзвітували про чергові "перемоги"

17 грудня міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов на підсумковій колегії офіційно заявив, що угруповання "Захід" нібито повністю зайняло Куп'янськ. За його словами, тепер російські війська відбивають "безуспішні спроби ЗСУ повернути місто". Проблема лише в одному — це повна брехня, причому настільки нахабна, що її спростовує буквально кожен факт.

Що потрібно знати:

ЗСУ контролюють 90% Куп'янська зараз

Москва регулярно бреше про захоплення міст

Росія малює фальшиві перемоги для Трампа

"Телеграф" розповідає, чому Росія постійно вигадує захоплення українських міст і як це пов'язано з Дональдом Трампом.

Всього п'ять днів тому, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський особисто побував на Куп'янському напрямку. Він записав відео біля знаменитої стели на в'їзді до міста — тієї самої, яку росіяни нібито контролюють. Складно окупувати місто, коли там спокійно перебуває глава держави.

Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ

Москва малює карту для Трампа замість реальних боїв

Навіщо Бєлоусов бреше так відверто? Ймовірно, Росія зараз намагається намалювати карту "перемог", щоб показати президенту США Дональду Трампу: опір України начебто марний, Київ слабкий, отже час домовлятися на російських умовах.

"Така пропаганда поширюється тому, що триває переговорний процес. Росія таким чином намагається створити інформаційне тло і переконати Захід, мовляв, саме на Україну треба тиснути, адже Київ нібито у слабкій позиції, а Росія має стратегічну ініціативу на фронті", — пояснював військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Дмитро Мусієнко виданню 24 канал.

Але є й внутрішня причина. Герасимов і Бєлоусов доповідали про нібито "взяття Куп'янська" ще 21 листопада. Визнати зараз перед очільником Росії, що місто не лише не взяте, а й втрачене на 90% після контратаки — означає розписатися у власній некомпетентності. Тому простіше продовжувати брехати.

Покровськ "впав", Часів Яр "узятий", Курщина "звільнена": список вигаданих перемог

Куп'янськ — далеко не перший випадок. Російське командування регулярно доповідає про захоплення міст, які насправді тримає Україна. На початку грудня пропагандистські канали заявляли про "вхід у центр Покровська" та швидке падіння міста. Станом на 17 грудня Сирський підтвердив: ЗСУ не лише тримають оборону, а й відбили 56 квадратних кілометрів на захід від міста, відсунувши лінію фронту від ключових логістичних вузлів.

Весь 2024 і 2025 роки Бєлоусов доповідав про "взяття стратегічних висот" у Часовому Ярі та "зачистку мікрорайонів". Місто досі не захоплене.

А от Курська область взагалі стала хітом російської брехні. Починаючи з початку легендарної операції ЗСУ пропаганда щотижня призначала "крайні терміни" витіснення ЗСУ.

Виступаючи перед хазяїном Кремля на розширеній колегії, Бєлоусов розповів про "успіхи" у Запорізькій області, зокрема про взяття села Мала Токмачка. Його слова ілюструвала карта. Проблема — на цій карті "захоплене" село перемістилося приблизно на 20 кілометрів на захід від свого реального місця розташування.І таких прикладів ще багато.

Карта, яку продемонстрували Путіну

Де насправді на карті Мала Токмачка та Оріхів

Віртуальна війна замість реальної: чим це загрожує Кремлю

Російське керівництво будує "віртуальну карту" війни. Спочатку повідомляють про перемогу, а потім намагаються підігнати реальність під доповідь, кидаючи у м'ясні штурми тисячі людей. Брехня Білоусова про Куп'янськ — це спроба продати Трампу "завершену операцію", якої насправді немає.

Парадокс у тому, що така система брехні може стати проблемою для самої Росії. Якщо Трамп повірить у "перемоги" і почне переговори, а потім з'ясується реальний стан справ — довіра буде зруйнована. Москва ризикує опинитися в пастці власної пропаганди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наступ РФ під Куп'янськом "здувся". Ми розповідали, чому росіяни зупинилися і чи є загроза для ЗСУ